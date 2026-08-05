欧协联外｜白兰恩攻强守弱 入球大盘有「素」围

白兰恩 VS 阿波罗利马素

香港时间周四凌晨1:00开赛

推介：入球大细 [2.5/3] 大

挪威球队白兰恩近仗大开大合，打法主动且压逼极强。阵中伤愈复出的左翼历卡斯卡斯度近期重拾佳态，近4场比赛交出5个入球和1个助攻的亮眼数据。今仗在欧协联外围赛第3圈首回合，由他领军狂攻塞浦路斯的阿波罗利马素，可望再演一场大手交易，推介入球大细2.5/3球「大」。

白兰恩两大特色是踢法进取积极和强大火力，近6场各赛每场皆最少射入两球，合共与对手炮制了24个入球。球队主打高位压逼及主进战术，进攻锐利，惟亦令防线曝露空位，导致失球偏多。在上圈欧协联外围赛，白兰恩正正展现这种本色，在首回合作客与罗马尼亚球队克卢日大学踢成2:2；次回合回到主场则以3:1力退对手，两回合计赢5:3晋级，极具娱乐性。

白兰恩攻力近期全面释放，左翼历卡斯卡斯度重伤后回归显得尤为重要。这名进攻核心早前因伤缺阵近半年，复出后迅速重拾佳态，近3场合共交出5入球1助攻。尤其在上圈次回合，于主场3:1击败克卢日大学的生死战中，卡斯度个人梅开二度成为晋级最大功臣，状态火热。作为进攻体系的灵魂人物，卡斯度不仅具备出色的个人突破与得分能力，更能有效串联前场攻势。此子在左路的牵制力能为队友创造空档，更令白兰恩的侧击威胁大升，所以其发挥会是球队今仗取胜关键。

客队场均入超过两球

客军阿波罗利马素，面对白兰恩的高位防守踢法，亦极可能找到突破缺口，球队近5场合共攻入12球，把握力不俗。面对白兰恩大举压逼后留下的防线身后空间，阿波罗利马素大有机会透过快速反击制造致命威胁。以双方俱重攻轻守，势必促成一场入球骚。马高