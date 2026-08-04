欧联外｜奥林比亚高斯上力 地头必开火

奥林比亚高斯 VS 奈梅亨

香港时间周二凌晨2:00开赛

推介：入球大细 [3.5] 大

奥林比亚高斯刻意为今次对手奈梅亨备战，早前安排的3场热身赛皆为荷兰联赛对手，绝对是诚意十足。摩洛哥国脚艾卡比上仗对阵阿尔克马尔上阵，迅速为球队创造先开纪录的机会，尽显上季希腊神射手的超级本色。有其压阵，奥林比亚高斯必图在欧联外围赛第3圈首回合凭主场之利主动出击，争取优势。双方皆具进攻火力，推介入球大细3.5球「大」。

奥林比亚高斯上季在国内联赛表现平稳，最终获次名佳绩。球队为了针对性部署，更为今场赛事刻意约战3支荷兰球队进行热身，纵使最终成绩仅录得1胜2负，惟实际表现比赛果更为出色。特别是对阿积士和阿尔克马尔两战，在主力球员悉数出战下能完全控制大局，老牌射手艾卡比上仗对阿尔克马尔上阵即为球队先开纪录，这名上季联赛合共取得18个入球的射手，门前把握力极强，绝对可望为球队攻破对手大门。

客队奈梅亨上季表现可人，更成为荷甲季军，场均入球逾两球，其进取的大开大合踢法和高企入球数字皆充分反映其强大进攻力。马高