欧联外｜靠跑动出奇制「圣」 波杜基林特值捧

圣基莱斯联 VS 波杜基林特

香港时间周三凌晨2:00开赛

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

波杜基林特近期在挪威超豪取5连胜，狂轰13球且1球不失，状态可谓处于巅峰。阵中中场大将柏德列贝治在世界杯大放异彩，成为挪威国家队的亮点。在这位星级队长带领下，球队绝对有能力展现出上季在欧联16强的顶级水准。今晚欧联外围赛第3圈首回合即使作客圣基莱斯联亦无惧，推介让球受让平手/半球「客胜」。

波杜基林特今季联赛16战录得12胜，狂入41球仅失11球，近5战更全胜，其间狂轰13个入球及保持零失球，攻守极具统治力。经过上季欧联的洗礼，球队在整体级数上可谓更上一层楼。纵使近期有神射手卡斯柏贺基转投苏超些路迪，但球队以跑动令进攻点变得更分散，全民皆兵的机动踢法，比过往倚赖柱趸型的贺基在阵时更难以防范。

中场核心柏德列贝治作为这支挪威班霸的队长，今季在联赛仍保持极佳水准，并已交出2个入球及多次关键助攻，各项数据均非常亮眼。这位钢铁球员不但成为挪威在世界杯最大惊喜之一，在国家队于世界杯出局后仅一周，他已火速返回球会报到并上阵搏杀，展现出极强斗心。他的无私奉献与满场飞的勤勉跑动，完美串连了球队中场，令球队攻守变得更稳之余，亦能策动快速反击，大大提升了波杜基林特整体的战斗力。

圣基莱斯联焗攻

另一边厢，主队圣基莱斯联一向以纪律严明及数据化防守见称，在主场出击极难被击败。惟由于欧联外围赛次回合需要远征挪威，作客凶险万分的波杜基林特，圣基莱斯联今场在主场难免必须采取更为主动的策略争取领先优势，这反而会给予客军极大反击空间。马高