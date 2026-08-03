阿甲｜抢分靠地头 飓风数胡有前「图」

飓风队 VS 图库曼体育会

HOY 76台周二早上8:13直播

推介：球队入球大细主队 [1.5] 大

飓风队几乎只靠主场揾食，而且具创造力的球员甚多，有本钱撕破任何防线。该队有秘密武器奥斯卡罗美路随时发难，有力于明早阿甲地头面对图库曼体育会时至少攻入两球，球队入球大细主队1.5球「大」稳开。

于阿甲次阶段B组排第8的主队飓风队，对上5场主场各赛3胜1和1负，与作客1胜1和3负刚好相反，明显作东才有把握。再者，对上一场主场虽然1:0小胜班菲特，但其实飓风队全场共创造21次攻门及11次中目标，加上班菲特20.2次场均成功拦截及4.3次成功扑救皆属阿甲30队最多，可见飓风队有能力不断制造黄金机会。而且老牌巴拉圭技术型中场奥斯卡罗美路虽已退居后备，但入替不时有惊喜，如首阶段季后赛就连后备入替连下两城，领军作客3:2淘汰劲旅小保加，可见罗美路的入替令飓风队在尾段仍保持争取入球的欲望。

罗美路入替有保证

客军图库曼体育会虽然近5场各赛作客录3胜2负只失3球，不过球队着重后场组织，场均只24.1次成功解围属阿甲尾4，送大礼予对手近距离起脚的可能性不低。两军实力旗鼓相当，宁取态度一流的主队今场可至少两度破网。加利李尔