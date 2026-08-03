苏超｜些路迪大革新 等换边后破「登」

些路迪 VS 登地

主队官网/App周二凌晨2:30直播

推介：半全场「和主」

些路迪锋线去芜存菁，纵磨合需时，但质素已备受肯定。加上这支传统班霸有矢志大打身价波的中场艾尼安祖斯压阵，必于今晚苏超首轮主场迎战实力大不如前的登地时尾段奠胜，半全场「和主」十分值博。

卫冕冠军的主队些路迪今夏锋线大换班，先有前曼城射手伊恩拿祖则转战土超，再有近两季入球及助攻皆排球队前2的前田大然被卖至英超叶士域治。

不过进攻实力未有削弱，皆因球会从两支上季欧联分子的波杜基林特及卡拉巴克，分别引入卡斯柏贺基及卡米路杜兰，后者更已连续3场热身赛有士哥，主帅马田奥尼尔大赞他的多样性：「杜兰可以踢翼锋，但我认为他亦能担正中锋，或者在前锋身后的位置。」

然而，新兵在正式赛事必须时间建立默契，故今晚要在第一场打响头炮，仍要倚靠熟谙苏超的旧将，中场艾尼安祖斯必定是不二之选。这位22岁的比利时国脚属大赛球员，上季两场最重要的赛事均有士哥，包括联赛季尾3:1反胜赫斯后上夺冠一役，及同样比数击败邓弗姆林的足总杯决赛，两记入球都意义重大。据报安祖斯已吸引英格兰球会注意，韦斯咸的求购已被些路迪拒绝。故安祖斯为自己前途着想，必定在关键时刻再度挺身而出，以吸引潜在买家青睐。

登地主力大规模出走

客军登地则惨被拆骨，球队上季最佳年青球员及队内互选最佳球员的中坚鲁克格拉咸已转投英冠史笃城，正选门将麦格根则转会巴拉福特，而共收获7次助攻成全队最多的借将干基夫就被史云斯收回，但补充的球员实力平平，从热身赛0:4负爱华顿一役所见，有3个失球是后场组织时门将失误而被射入空门，后防脆弱得十分夸张。今场预料主队稳操胜劵但入局需时，半全场「和主」有3.8倍，绝对值博。加利李尔