智甲｜老马有火 智利大学数胡有「度」

智利大学对 VS 侯治柏度

香港时间周一凌晨5:27开赛

推介：入球大细 [2.5] 大

智甲排联赛第3的智利大学回师主场迎战侯治柏度，主队近期气势如虹，进攻明显改善，近4场联赛每仗皆攻入两球，今仗对侯治柏度应占不俗优势。阵中的36岁老牌射手伊度亚度华加斯宝刀未老，近5场各项赛事合共攻入5球，成为最可靠得分点。综合两队皆具攻力，推介入球大细2.5球大。

智利大学现时16战得27分排第3，所靠的是联赛最佳的防守，共只失11球，但同时亦是入球较少的前列份子，只入19球，场均不足1.2球。球队近期在入球方面明显改善，近4场联赛每仗皆攻破对手大门2次。

这很大程度归功于老牌射手伊度亚度华加斯。这位36岁智利前锋宝刀未老，在最近5场各赛不但个人独取5个入球，更另添两次助攻，直接参与了球队大部分入球。加上主场出优势，华加斯势以其丰富经验及射术撕破敌军防线。

侯治柏度稳守联赛第6位，但整体近绩较为反复。虽然球队具备一定的入球能力，前线反击具威胁，但防守却持续暴露漏洞。今仗作客面对势头甚佳的主队，恐难保清白之身。马高