荷超杯｜燕豪芬火力猛 入波如愿「尔」偿

燕豪芬 VS 阿尔克马尔

香港时间周一凌晨0:00开赛

推介：入球大细[ 3.5] 大

燕豪芬上季在荷甲以压倒性优势夺冠，联赛狂轰过百入球，实力在国内大超班。今届荷兰超级杯主场纵要面对不俗攻力的阿尔克马尔，然而有演出可靠的进攻中场兼队长古斯迪尔领军，有力顺利捧起锦标，不过考虑到双方火力同样强劲，今仗预计会合演入球骚，推介入球大细3.5球大。

燕豪芬上届在荷甲展现出强大的统治力，34场联赛合共攻入惊人的101球，冠绝全联盟，单单在季尾最后四场联赛已狂轰17球，进攻火力极度恐怖，与其他球队的实力差距甚大。除了大致保留上季夺冠班底，球队今夏更在转会市场精明出手，直接从今场对手阿尔克马尔阵中，收购了其上季核心中场主力史云米兰斯。此举不但进一步增强了燕豪芬的中前场阵容深度，同时亦大大削弱了对手的组织与反击能力，此消彼长下，燕豪芬今仗在主场出击自然胜券在握。

进攻中场兼队长古斯迪尔是燕豪芬阵中唯一入选荷兰世界杯大军的一员，这位主将上季在联赛交出14个入球，在前锋队友受伤期间，他被主帅改造成伪9号，效果出奇地好。他的踢法聪明，善于阅读球场上的空间及捕捉盲眼位，加上其门前把握力极高，早前热身赛大胜FC燕豪芬3:0一役亦有进帐。其近态及走位触觉，对手难以防范。

阿尔克马尔头重尾轻

阿尔克马尔上季虽排第7，但在荷兰杯决赛以5:1大炒奈梅亨夺冠，近期在热身赛亦延续不俗的进攻火力。然而，球队防线极脆弱，上季各项赛事最后6战仅一场保持清白之身，今仗面对主队狂轰猛炸，防线势必缺堤，只能以攻代守。马高