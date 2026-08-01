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瑞士超 | 杜安用欧联外磨利刀 「年青」气盛「大」打出手

波盘王
更新时间：07:00 2026-08-01 HKT
发布时间：07:00 2026-08-01 HKT


杜安与年青人两支瑞士超劲旅相遇，双方季初皆展现出极强的入球能力。杜安提早开咧接受欧联外围赛洗礼，状态占先，近3仗合共轰入6球，当中前锋拿保亚表现出色，交出两个入球，脚风极顺。至于年青人火力同样惊人，前线把握力强。两军防线各有隐患但攻力十足，推介入球大细3.5球大。马高

杜安两度激战萨格勒布状态十足

杜安作为上届瑞士超联赛冠军，整体战力毋庸置疑，今季亦迅速入局。上周在联赛首战以3:1轻取卢塞恩旗开得胜。更重要的是，球队早前出战欧联外围赛次圈，硬撼克罗地亚班霸萨格勒布戴拿模，首回合逼和1:1，虽然两回合激战至加时以3:4饮恨，但足证其抗衡列强的实力。经过高强度的欧洲赛洗礼，杜安球员的作战状态已推升至顶峰，在比赛节奏上绝对占据优势，今仗回师主场必全力争胜。

射手拿保亚今季坐正交足货

杜安能保持强大火力，前锋拿保亚的爆发成为球队最大威胁。随着上季主力射手拉士托达及贝东尼离队，拿保亚今季肩负起进攻核心重任。他在4-2-2-2阵式中展现极高战术价值，走位灵活且身形健硕，其跑动能有效拉扯对手防线，为中场及拍档制造空位。在欧联外围赛对戴拿模首回合，他20分钟便先开纪录，更凭出色护球能力成为球队由守转攻的支点。近3仗入2球的他目前脚风大顺，无论是入球或战术牵引，都是杜安撕破防线的最强利器。

年青人上仗数四粒

对手年青人同样在季初首战展现恐怖火力。他们在联赛开锣战即以4:2击退锡永。年青人近3仗合共轰入多达14球，前锋艾辛迪及蒙迪路状态火热。往绩方面，两军交手往往上演入球大战，更曾出现年青人胜8:3的夸张比数。面对防线缺兵的杜安，预期年青人必定以攻代守，合演精彩对攻。


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入球大细 [3.5]球大
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