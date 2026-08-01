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阿甲 | 开季连胜势头佳 小阿根廷人弗到「拉」唔住

波盘王
更新时间：07:00 2026-08-01 HKT
发布时间：07:00 2026-08-01 HKT

小阿根廷人今季表现平稳，目前在阿甲联赛次阶段开季连赢两场。球队攻守展现出极佳平衡，预料今仗有极大机会作客成功抢分。球队能够维持稳定发挥，阵中中场核心阿伦历斯卡奴绝对举足轻重，这位中场发电机势成对手大患。主队贝格拉诺近6战皆取得入球，小阿根廷人仍有力坐和望赢，今场推介波胆1:1及1:2。马高

小阿根廷人在次阶段联赛延续好表现，状态大勇。球队近期豪取连续7场不败佳绩，当中更强势录得二连胜，包括上仗以3:0大炒学生队，前线火力全开，后防亦能保持清白之身，攻守数据极度亮丽。球队战绩彪炳，阿伦历斯卡奴的发挥堪称完美。这位表现渐见大将之风的中场指挥官，至今已为球队攻入4个入球。他在中场扫荡及控制节奏上表现成熟，今仗作客挑战强敌，他的控制力绝对是小阿根廷人能否在客场全身而退、举足轻重的关键。

主队贝格拉诺实力不俗，现以26分排第5位。球队近况勇锐豪取7连胜，上仗以2:1力克罗沙里奥中央。阵中首席射手费南迪斯已入5球，仍极大机会在今仗取得入球。

马高推介
波胆 1:1 /1:2
香港时间周日凌晨4:58开赛

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