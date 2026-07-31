比超杯 | 布鲁日主力尽失 客队受让更具「圣基」

上季比甲冠军布鲁日今夏受主力球员离队影响极大，整体实力锐减，近期在热身赛接连落败，状态低迷。相反，上届亚军的圣基莱斯联则保持近季的显著进步，热身赛更连胜丹超冠军和法甲强队里尔，状态更可靠。阵中中场大将辛连尼保持出色状态，有其在中场压阵，预计球队今仗可保不败，推介让球受让平手半球的客胜。马高

圣基莱斯联近期季前热身赛展现出极佳的稳定性。球队先后击败丹超冠军AGF，上仗面对法甲劲旅里尔亦以2:1取胜。特别值得品提的是瑞典国脚中场辛连尼，此子表现渐见大将之风，刚战毕世界杯的他在对里尔一役后备上阵，于74分钟攻入奠定胜局的入球，成为赢波最大功臣。其出色的创造力与阅读球赛能力，今场绝对有力跟布鲁日的中场抗衡。

布鲁日近期热身赛惨吞三连败，表现大受影响，全因多名绝对主力离队令实力大损。球队失去了上季攻入22球的进攻核心索利斯，防守中场史坦高域亦被回购离队，加上三十八岁传奇门将米奴列宣布挂靴，攻守中轴线彻底瓦解。

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