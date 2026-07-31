Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比超杯 | 布鲁日主力尽失 客队受让更具「圣基」

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-31 HKT
发布时间：07:00 2026-07-31 HKT

上季比甲冠军布鲁日今夏受主力球员离队影响极大，整体实力锐减，近期在热身赛接连落败，状态低迷。相反，上届亚军的圣基莱斯联则保持近季的显著进步，热身赛更连胜丹超冠军和法甲强队里尔，状态更可靠。阵中中场大将辛连尼保持出色状态，有其在中场压阵，预计球队今仗可保不败，推介让球受让平手半球的客胜。马高

圣基莱斯联近期季前热身赛展现出极佳的稳定性。球队先后击败丹超冠军AGF，上仗面对法甲劲旅里尔亦以2:1取胜。特别值得品提的是瑞典国脚中场辛连尼，此子表现渐见大将之风，刚战毕世界杯的他在对里尔一役后备上阵，于74分钟攻入奠定胜局的入球，成为赢波最大功臣。其出色的创造力与阅读球赛能力，今场绝对有力跟布鲁日的中场抗衡。

布鲁日近期热身赛惨吞三连败，表现大受影响，全因多名绝对主力离队令实力大损。球队失去了上季攻入22球的进攻核心索利斯，防守中场史坦高域亦被回购离队，加上三十八岁传奇门将米奴列宣布挂靴，攻守中轴线彻底瓦解。

马高推介
让球[0/+0.5] 客胜
DAZN周六凌晨2:30直播

最Hit
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
15小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
10小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
14小时前
一田开设首间24小时便利店YATA GO！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
一田开设首间24小时便利店YATA go！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
饮食
15小时前
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
01:58
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
影视圈
15小时前
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
影视圈
12小时前
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
影视圈
10小时前
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
即时国际
13小时前
欧足协55成员国一致通过 倘FIFA拆售世界杯赛事将罢踢 
即时国际
8小时前