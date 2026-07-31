美职 | 纽约城状态当锐 波胆吼两球唔嫌「多」

美职常规赛纽约城将于主场洋基球场迎战FC多伦多，两队实力和状态有明显差距，纽约城在世界杯后连续击败状态不俗的对手大勇，反映本身状态托弗，阵中进攻中场兼首席射手尼古拉斯费兰迪斯已连续3场交出入球，面对身处联赛下游的客队，可助球队轻松全取3分。推介波胆2:0/2:1。马高

纽约城近期表现平稳，现以25分位列联赛榜第10位。球队在近6场联赛共录4胜1和1负，尤其在世界杯后的近两仗俱胜。不论是前仗作客2:1击败的哥伦布机员，以及上轮在主场以3:1轻取的对手芝加哥火燄，都在最近一仗赢波，赛绩水准有保证。相反，排在联赛榜下游、仅得16分的多伦多FC深陷低潮，开季至今17场狂失31球，防线形同虚设。多伦多的作客胜率亦极低，季内8战仅1胜，，2026球季作客输波率高达63%，防线一触即溃，今仗远征纽约实难寄予厚望。

阿根廷籍进攻中场尼古拉斯费兰迪斯被欧洲转会市场虎视眈眈，这位射手今季大爆发，在主力前锋阿朗素马天尼斯受伤期间，完美顶替后者入球职责。费兰迪斯上仗对芝加哥火燄开赛10分钟即破门，前仗作客击败卫冕的哥伦布机员亦射入关键12码。现时他于美职已轰入12球及交出2次助攻，于神射手榜与球王美斯并列次席，今仗必成焦点。

数据说明入两球无问题

纽约城在主场踢得相当进取，今季9次坐阵洋基球场，合共射入22球而失14球，场均射入2球以上。以客队作客8次失13球的守力，今仗纽约城颇大机会能射入2球。另一方面，主队近5场4场有失球，加上其积极的踢法，即使以多伦多近5场只入3球的稍为疲弱的数据，仍有一定机会失手。波胆2:0/2:1两瓣对碰出击，平均有不俗分头。



马高推介

波胆 2:0/2:1

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