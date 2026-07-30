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阿甲 | 主队伤停战力大损 沙士菲受让有揸「拿」

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-30 HKT
发布时间：07:00 2026-07-30 HKT

沙士菲和今仗主场的泰拿尼斯在阿甲首阶段分列3、4位，实力相若，惟主队近3场全败兼一球未入，兼有两名正选后防停赛，战力受损下，沙士菲今仗纵作客仍极大机会可保不败。阵中年仅19岁的翼锋安达拉达的表现越见成熟，今季坐稳正选，上仗更交出致命助攻，协助球队全取三分，其转守为攻和组织力，足以影响今仗大局。推介让球受让平手半球的「客胜」。马高

沙士菲今场被看好的最大理由，在于近况稳健及年轻小将冒起可担起大旗。上场在主场以1:0险胜科尔多瓦学院，翼锋安达拉达的表现极为出色，全场所有对抗中皆胜，更在上半场补时阶段交出关键助攻予兰仙尼一箭定江山。安达拉达季内表现成熟，至今上阵1,439分钟，场均交出2.6次抢截，其防守与控球同样可靠。他在队中充当攻守转换的枢纽，可成为球队今仗转守为攻的重要棋子，助球队撕破对手防线。

泰拿尼斯三连败难看好

泰拿尼斯的近期正处于三连败的低潮，期间更是一球不入。加上有两名正选后防球员停赛问题，防线变动大，攻不锐守不稳下，坐拥主场亦不宜沾手。

马高推介
让球 [0/+0.5] 客胜
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