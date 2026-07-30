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欧霸杯 | 豪门猎物射手挂帅 米迪兰特「大」有作为

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-30 HKT
发布时间：07:00 2026-07-30 HKT

米迪兰特在欧霸外围赛首回合虽然早段少打一人，但全场拚搏下最终仅落后一球。今晚深夜次回合回到主场出击，兼有受英超列强高度关注的神射手前锋法兰古连奴挂帅，绝对足以跟作客表现疲弱的比锡达斯周旋到底，兼有力反胜。预计今场双方对攻，推介入球大细2.5/3球大。马高

米迪兰特踢法进取 落后下焗攻

米迪兰特向来崇尚进攻，在去季丹麦超级联赛中展现极强火力，全季赛事狂轰72球冠绝群雄，属于典型的强攻型球队。在上仗作客比锡达斯的首回合中，米迪兰特虽然在开赛十五分钟已经有球员被逐出场而少打一人，但球队依然保持战斗力，最终仅以一球之差落败。今仗回到熟悉的自己地头作战，在落后没有退路的情况下，米迪兰特必定主动抢攻，利用主场气势向对手施压，力求尽早取得入球收复失地。

爱华顿破纪录转会费求购法古连奴被拒

前锋法古连奴的状态将是球队晋级关键，此子在十二月遭遇严重的膝部及肌肉伤患，需接受手术并缺阵长达四个月，上个球季在大让赛下仍然再度荣膺联赛神射手。球队总监亦坦言，失去这位首席射手严重影响了球队争夺联赛冠军的冲刺，代价沉重。如今他已全面康复并在季前展开特训，大有从伤患中回复最佳状态之势，近期在热身赛先后在对卡迪夫城及奥丹斯时取得入球。其表现令5间英超球会出价邀其加盟，惟球会一口拒绝了来自爱华顿、破丹麦联赛纪录的2500万欧元报价。球迷极希望这名球会史上欧洲赛最多入球纪录保持者能重现近两季的超高入球量，并以其速度与门前触觉领军攻破比锡达斯防线。

比锡达斯两翼防守不时成为弱点，两闸推得太上易被反击。其次，球队把握力极差，首回合即使75分钟多打一人兼有75%控球率，依然屡失良机，尾段防守亦欠集中。加上他们近期作客表现疲弱，录二连败，跟主场表现差异大，今仗作客出战难保清白。 

马高推介
入球大细2.5/3球 大
香港时间周五凌晨1:00开赛

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