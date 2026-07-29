巴甲 | 国体会四连败态颓 「明高」一班撑客胜



法林明高目前以37分高踞巴甲联赛次席，整体实力及阵容深度均远胜主队国际体育会，加上作客表现强劲，今仗值得被看好。法军进攻体系极度锐利，从欧洲回流的翼锋森美尔连奴具备极强的单对单突破能力，今季已交出4个入球及7次助攻的亮丽数据。凭其极速盘扭和创造力，能轻易保证球队前线火力。面对防线薄弱的国体会，法林明高胜券在握，主客和直取客胜。马高

法林明高今季作客成绩彪炳，近10场联赛作客录得6胜2和2负佳绩。近态方面，上仗对圣保罗虽占尽优势下逼和一比一，但全场狂攻对手，前线火力依然绝对值得信赖。翼锋森美尔连奴持续表现出级数，仗本身极强爆发力，此子今季已创造24次得分机会，个人突破力极惊人，早前大胜哥列迪巴更独造3球。他的推进力和创造力，是球队攻力最佳保证。

主队国际体育会近期数据极度不利，目前以21分排联赛第16位。球队近期连输4场，防线脆弱且主场胜率仅及3成，今仗面对强敌实在难有反扑之力。

马高推介

主客和 客胜

香港时间周四早上6:30开赛