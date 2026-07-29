欧联外│矿工走出山洞焗攻 费伦乘虚而入有著数

费伦巴治在欧联外围赛首回合占尽优势，加上球队上季主客场成绩相若，今晚在次回合即使作客波兰依然值得看高一线。主队扎布热矿工落后下今仗必主动抢攻，有利费伦巴治稳守突击，把握力极强的前锋泰利斯卡将获更多进攻空间。预期入球偏多下，推介让球客让一球客胜。马高

费伦巴治主客场表现平均

费伦巴治上周在首回合中完全控制大局，控球率高达79%，最终虽仅以1:0小胜，但过程中更两度击中门柱，实力和级数明显在上届波超亚军扎布热矿工之上。土耳其球队最怕作客，但费伦巴治可是另类，球队上季在土超的主客场表现平稳，联赛主场录11胜6和，作客10胜5和2负，表现相差无差；连同上季，该队连续五季夺得联赛亚军，无论是短线的近期状态或长线的稳定性高。球队近期连同3场热身赛共4战全胜，入12球而仅失1球。今仗面对急于扳平的对手，战术格局极为有利费伦巴治以静制动，利用快击反击制胜。

泰利斯卡前线最具威胁的一人

前锋泰利斯卡是费伦巴治的进攻核心兼上季队中神射手。这位巴西射手不仅在首回合一锤定音射入奠胜一球，更是前线最具威胁的一人。上季，他展现出顶级的入球效率与进攻触觉，无论是个人突破、远射还是门前抢点均属一流水准，其级数在欧联外围赛中显得卓尔不群。今仗主队为收复失地势必大举压上，后防必然暴露出广阔空位，这正是泰利斯卡发挥反击速度与精准射术的最佳舞台。以其个人能力，今仗胜只要保持上仗活跃度，足以领军摧毁对手防线。

矿工首回合全面挨打 质素次一皮

相反，扎布热矿工面临多项不利因素。球队近期状态一般，近5战录3负失7球，防线受压下不时崩盘。首回合他们全场仅得21%控球率及仅造成2次不痛不痒的射门，完全处于挨打状态。今仗虽有主场之利，但被迫放弃稳守而主动出击，在防守脆弱下随时被对手的高效反击惩罚，难以翻盘。

马高推介

让球 [-1] 客胜

香港时间周四凌晨2:00开赛