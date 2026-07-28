南美球会杯 | 尼马复勇领军上「山」「大学」之道明明「得」

山度士于洲际赛逐渐上力，全靠不停制造机会威胁对手，在复勇的巨星尼马领军下，势于门早南美球会杯淘汰圈附加赛次回合，返回主场再下一城，稳胜委内瑞拉中央大学，让球开出主队让一球的「主胜」十分稳阵。加利李尔



主场的巴甲传统劲旅山度士，于南美球会杯D组只能以次名出线淘汰圈附加赛，未能直闯16强，踢得如此狼狈皆因首5场分组赛未尝一胜，不过最后一轮大反底，主场3:0大炒榜首的列高列达FC，而上周三在淘汰圈附加赛首圈作客4:1大胜委内瑞拉中央大学，明显越打越好。其实山度士风格相当进取，共创造20次机会属32队的头3多，配合踢法森巴味十足的尼马，尤其这位34岁队长刚周日联赛连下两城率军迫和查比高恩斯，相信今场有力继续数胡。



委内瑞拉中央大学则以自由杯H组第3转战南球杯，不过同组有8个小组唯一一支零分鱼腩利柏泰迪供其刷分，水分颇深。再者，中央大学近况一般，国内春季联赛只排第4，对上5场各赛又只得1胜4负，难以信赖。让球开出主队让一球亦不嫌多，「主胜」直取无误。

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让球 [-1] 主胜

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