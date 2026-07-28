欧联外笋盘 | 返主场更稳阵 戴拿模主胜倍「安」心

萨格勒布戴拿模已跨季连场不败，加上首回合就算作客打和，表现亦明显优于对手。萨格勒布戴拿模有表现稳健的中坚沙治杜明基斯镇守，有力于今晚欧联外围赛第2圈次回合主场轻取杜安，一于直取让球一球球半「主胜」即可。加利李尔

新兵表现对办 戴拿模迅速反弹

一向属克罗地亚本土联赛班霸的主队萨格勒布戴拿模，前季竟失手屈居于列查卡之下致7连冠断缆，上季矢志争强实力，如签入斯洛文尼亚国脚中场米哈沙斯，以及阿尔及利亚国脚翼锋巴卡华等，最终真的能以18分领放的超大优势重夺冠军，更造出跨季19场不败的走势，其间15胜4和赢多和少，足证萨格勒布戴拿模上季引入的新兵表现货真价实。

巴塞青训出品 沙治杜明基斯防守稳



萨格勒布戴拿模回合作客虽只能赛和杜安1:1，但无论控球、成功传球还是攻门次数通通比对手多，优势明显。其中戴拿模有39次成功解围比对手多9次，皆因对手经常以长传及传中斩入中路博乱，但一一被中坚沙治杜明基斯化解。这位21岁的巴塞青训上场作出24次防守贡献为两队最多，而且亦是西班牙现役U21小国脚，相信今晚可助戴拿模不致多失，法定时间解决对手。



至于卫冕瑞士超冠军的客队杜安，上季38场入80球虽然是联赛并列最多，但欧洲赛场的对手就不能与瑞士超相提并论，毕竟杜安上次征战欧联已是05至06球季，若只计欧战则是7年前的欧霸外围赛，今场已汲取欧战经验为主，只能缩后坐困愁城。今场预料主队可90分钟内控制大局下赢波晋级，赢两球不成疑问。

加利李尔推介

让球 [-1/-1.5] 主胜

香港时间周三凌晨2:00开赛