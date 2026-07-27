瑞超｜赫根善猛攻 擦角势攞「A」

赫根 VS AIK苏纳

HOY 76台周二凌晨1:00直播

推介：开出角球大细 [11.5] 大

赫根风格一向进取，创造机会能力毋庸置疑，惟临门一脚却尚待改善。该队有射门欲强的中场祖利斯连贝治不断发炮，势于今晚瑞超主场与AIK苏纳斗擦角球，开出角球大细开到11.5球亦不嫌多，大盘可期。

赛前排瑞超第3的赫根，联赛39次创造机会排联赛前3，态度够进取，惟场均中目标攻门却只有4.9次排联赛第6，明显门前把握力一般，纵有形势亦未必经常转化成入球，所以赫根即使场均只有3.8次成功传中，却能成功搏到73次角球成瑞超第4多。再者，阵中有祖利斯连贝治不断钻营，作为可胜任中场或闸位的通天老倌，竟然联赛场均攻起脚达3.08次，随时发炮下有望逼得更多角球。

AIK苏纳长传瑞超最多

而客队AIK苏纳联赛共产生80个角球更属联赛第2多，与主队不同的是，AIK场均27.7成功长传是联赛最多，摆明以长传急攻作抢分手段，角球自然随之增加。开出角球大细开到11.5球有2.3倍分头合理，一于直取。加利李尔