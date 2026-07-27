丹超｜锡尔克堡态勇 保不败无「兰」度

兰达斯 VS 锡尔克堡

香港时间周二凌晨1:00开赛

推介：让球 [+0.5/+1] 客胜

锡尔克堡上季季尾走势已回升，加上夏窗有猛将加盟，有力反客为主。该队有世杯表现抢镜的新西兰翼锋卡林麦高屈不断突破下，势于今晚丹超首轮作客兰达斯可保不败，让球开出客队受让半球/一球的「客胜」实属过关胆材，万勿曾过。

客军锡尔克堡虽然上季排护级组第3，不过常规赛22场19分只排更低的尾2，但进入护级组的最后10场，却打出5胜2和狂抢17分的强势，实力不俗。而锡尔克堡即使征战护级组，但场均456.5次成功传球属丹超第2多，组织力甚强，加上近两场热身赛全胜共入8球只失1球，可见状态已逐步操起，正式赛事必有表现。

人脚上，锡尔克堡季初亦有增兵，从丹甲收购上季13场入6球的翼锋卢卡斯列斯加特，这位新兵去季场均创造1.51次机会，比联赛7成的同位置球员为佳。除新兵外，上月为新西兰出战世界杯的翼锋卡林麦高屈亦已告归队，今场随时可以候命。这位27岁翼锋在分组赛2:2赛和伊朗一役满场飞的表现，令人留下深刻印象，尤其两次盘扭皆可成功突破，预料今晚返回丹超亦能继续冲锋陷阵。

兰达斯后防脆弱

主队兰达斯上季以护级组尾3完成联赛，不过走势却与客队相反，最后9轮联赛只曾一胜，最终能以1分之微护级成功，完全因为降班球队表现更差而已。再者，兰达斯连同热身赛已直落6场未能保住清白之身，其间共失16球，平均每场失超过3球，防线如此脆弱实难支持。看好客队今场不落下风，让球开出客队受让半球/一球的「客胜」单头或过关皆宜。加利李尔