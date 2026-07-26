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瑞超｜季中发力 哈马比「布」节在望

波盘王
更新时间：08:00 2026-07-26 HKT
发布时间：08:00 2026-07-26 HKT

布洛马波卡纳 VS 哈马比
HOY 76台今晚8:00直播
推介：让球主客和 [-1] 客胜

哈马比今季锐不可当，而且攻守兼备，有脚风大顺的锋线新贵普洛斯阿巴谦冲锋陷阵，势于今晚瑞超作客击败攻力平平的布洛马波卡纳，让球主客和开出客队让一球的「客胜」分头够和味，万勿错过。

连续两季屈居瑞超次席的的客队哈马比，今季季中全面复苏，赛前虽然仍排第2，但已直落3场联赛全胜，明显发力急起直追。哈马比今季瑞超失14球属并列最少，而共保持5场清白之身则属联赛第2多，可谓能攻善守。特别留意24岁锋线新星普洛斯阿巴谦，今季已入8球成队中神射手，近5场各赛亦共贡献3入球两助攻，包括在上周五欧霸外围赛次圈首回合主场1:1逼和安德列治一役，在89分钟交出关键助攻，面对欧战常客亦能交出上佳表现，返到瑞超继续数胡绝非难事。

联赛3连胜势不可当

而排第11的主队布洛马波卡纳对上两场各赛全败，加上近5仗场场有失球共失8球，足足多客队一倍，走势及稳健程度都明显不及。既然让球主客和客队让一球的「客胜」有2.12倍不俗分头，一于直取。加利李尔

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