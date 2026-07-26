韩职｜FC首尔求三分 地头势煲鱼生粥

FC首尔 VS 蔚山HD

myTV Super今晚6:30直播

推介：让球主客和 [-1] 和 / 波胆3:2

FC首尔主场战绩彪炳，而且对赛往绩占优，势以保住联赛领先差距为优先目标。该队防线在中坚艾阿拉比镇守下，有力今午韩职主场仅胜防线脆弱的蔚山HD，让球主客和让一球的「和」开出机会不低，进取者不妨小注波胆3:2。

赛前排榜首的主队FC首尔，今季作东战绩9战5胜2和共获17分，属韩职主场收获最多分数的一队，可见地头威力。加上FC首尔近两场各赛共入6球，火力输出稳定，对赛往绩亦全面占优，两军近5次各赛对碰录3胜2和，未踢心理上先胜一仗。

虽然FC首尔优势明显，但考虑到本轮前在联赛榜已10分领先次席的FC光原，故今场务必以全取3分为目标，毋须求大胜，故后卫艾阿拉比坐镇中路至关重要。这位刚为约旦出战世界杯的中坚，回归韩职后4场发挥稳定，不但领军收获3胜1和佳绩，唯一打和一役对手是竞争对手FC光原，而且艾阿拉比有84次触球属两队最多，由此可见这位约旦国脚不但影响力强，更印证FC首尔在大战中的稳中求胜策略。

蔚山攻强守弱

而排第4的蔚山HD，近5场各赛虽有5球进帐，但其间只录2和3负共失9球，锋线入几多球，后防都会输凸。以上场主场1:2负中游仁川联为例，本来下半场大部分时间赛和1:1，但蔚山竟在补时两分钟输12码致败，防线关键时刻倒米，完全不能信赖。预料主队技高一筹，让球主客和让一球的「和」合情合理；再回顾两军对上两场对碰均合共产生5个入球，不妨同时冷敲有24倍的波胆3:2。加利李尔