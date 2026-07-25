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瑞士超｜数胡如举手之「卢」 卫冕杜安必入够数

波盘王
更新时间：08:00 2026-07-25 HKT
发布时间：08:00 2026-07-25 HKT

卢塞恩 VS 杜安
香港时间周日凌晨2:30开赛
推介：入球大细 [4.5] 大

上季凭强大火力夺冠的杜安，空中威力得以保持，攻力有望更上一层楼。该队有冲击力十足的中锋拜顿拿比奥尔领衔，有力于今晚瑞士超首轮作客与攻强守弱的卢塞恩你来我往，斗攻格局已成，入球大细4.5球大盘绝对值博。

卫冕瑞士超冠军的客队杜安，上季38场入80球本来已是联赛并列最多，不过常规赛更夸张，33场攻入75球，抛离第2多的年青人足足10球之多，一早已凭狂风扫落叶姿态将优势稳固。今季杜安绝对可持续强大火力，从上场欧联外次圈首回合主场1:1赛和萨格勒布戴拿模一役所见，全场共创造两次黄金机会比对手多，16次攻门中亦有6球属头槌，而全场9次角球有6次可转化成攻门，更凭前锋拜顿拿比奥尔头槌攻入一球，死球战术运用得出神入化。

卢塞恩后防不稳

主队卢塞恩上季入76球属护级组最多，同样善攻，惟3月曾入选瑞士大国脚的中坚阿祖安巴拉美被卖至葡超，如此级数在瑞士超难找替代，后防实力势削弱，明显头重尾轻。既然两军火力都猛，入球大细开到中位数4.5球亦不嫌多，大盘去马。加利李尔

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