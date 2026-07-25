丹超｜邦比磨刀霍霍 先开纪录最值博

阿侯斯 VS 邦比

香港时间周日凌晨0:00开赛

推介：第一队入球「客胜」

已失落丹超多年的邦比，今季招兵买马力图重夺冠军宝座，野心不小。该队有经验丰富的中场丹尼尔华斯控制节奏，势于今晚丹超揭幕战作客实力存疑的阿侯斯时先拔头筹，一于向第一队入球的「客胜」埋手。

上季只排丹超第4的老牌劲旅邦比，以往曾出产如劳特立兄弟等丹麦名将，不过近年青训失收影响实力，导致对上一次赢得联赛冠军已是20至21球季。

今季邦比矢志卷土重来，在转会市场动作多多，先从今场对手阿侯斯签入上季2号射手兼队长的柏德列摩顿臣，再以球会史上第2高转会费的350万欧罗，从奥丹斯罗致现役丹麦U21国脚中场艾查杜姆，争冠之心昭然若揭。

邦比亦不止独沽一味增兵，本身阵容已有不少实力经验兼备的球员坐镇，令球队即时战力得到保证，尤其有鸟倦知还的前丹麦国脚丹尼尔华斯。这位37岁的中场当打时期曾效力马德里体育会及切尔达等西甲大会，更助华伦西亚赢过国王杯，纵因年事已高而回流出道母会邦比，但上季联赛仍交出场均1.4次成功抢断及5.9次重夺控球权，明显路数犹在，面对任何对手都不落下风。

阿侯斯失后防支柱

至于主队阿侯斯是上季丹超冠军，属该会自1986球季后首个顶级联赛锦标，实力当然不容小觑。惟阿侯斯从来非丹超的争冠分子，上季纯粹靠气势充撑到尾，从刚周三欧联外次圈首回合主场竟1:4大败于波兰超列治普斯纳已可见一斑。考虑到主队上季场均攻入1.9球只排联赛第3，而客队则中前场无论派新兵或旧将都必须争取表现，斗志必盛，当取有2.08倍第一队入球的「客胜」。加利李尔