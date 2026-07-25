Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹超｜邦比磨刀霍霍 先开纪录最值博

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-25 HKT
发布时间：07:00 2026-07-25 HKT

阿侯斯 VS 邦比
香港时间周日凌晨0:00开赛
推介：第一队入球「客胜」

已失落丹超多年的邦比，今季招兵买马力图重夺冠军宝座，野心不小。该队有经验丰富的中场丹尼尔华斯控制节奏，势于今晚丹超揭幕战作客实力存疑的阿侯斯时先拔头筹，一于向第一队入球的「客胜」埋手。

上季只排丹超第4的老牌劲旅邦比，以往曾出产如劳特立兄弟等丹麦名将，不过近年青训失收影响实力，导致对上一次赢得联赛冠军已是20至21球季。

今季邦比矢志卷土重来，在转会市场动作多多，先从今场对手阿侯斯签入上季2号射手兼队长的柏德列摩顿臣，再以球会史上第2高转会费的350万欧罗，从奥丹斯罗致现役丹麦U21国脚中场艾查杜姆，争冠之心昭然若揭。

邦比亦不止独沽一味增兵，本身阵容已有不少实力经验兼备的球员坐镇，令球队即时战力得到保证，尤其有鸟倦知还的前丹麦国脚丹尼尔华斯。这位37岁的中场当打时期曾效力马德里体育会及切尔达等西甲大会，更助华伦西亚赢过国王杯，纵因年事已高而回流出道母会邦比，但上季联赛仍交出场均1.4次成功抢断及5.9次重夺控球权，明显路数犹在，面对任何对手都不落下风。

阿侯斯失后防支柱

至于主队阿侯斯是上季丹超冠军，属该会自1986球季后首个顶级联赛锦标，实力当然不容小觑。惟阿侯斯从来非丹超的争冠分子，上季纯粹靠气势充撑到尾，从刚周三欧联外次圈首回合主场竟1:4大败于波兰超列治普斯纳已可见一斑。考虑到主队上季场均攻入1.9球只排联赛第3，而客队则中前场无论派新兵或旧将都必须争取表现，斗志必盛，当取有2.08倍第一队入球的「客胜」。加利李尔

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
梁珊设灵丨成龙刘德华致哀「永远怀念」 灵堂摆满圈中好友花牌成花墙送最后一程
影视圈
14小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
20小时前
上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客
01:41
上环城巴座位藏针伤人案 51岁主妇落网 据悉为涉事路线常客
突发
11小时前
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
再有八达通卡即将失效！第33批将于10月尾到期 即睇两大免费更换方法兼赚$150奖赏
生活百科
19小时前
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
10:03
梁珊离世｜长子首披露母离世原因：心脏有事 临终前不舍亲友 逝世前健步如飞思路清晰
影视圈
13小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
01:37
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
9小时前
沈卓盈5岁子劲醒目卖旗主动出击 手长脚长五官倒模妈咪 母曾揭陷凑仔焦虑身心俱疲
沈卓盈5岁子劲醒目卖旗主动出击 手长脚长五官倒模妈咪 母曾揭陷凑仔焦虑身心俱疲
影视圈
2026-07-23 23:00 HKT
热带气旋红霞情况持续更新。
00:57
台风红霞．持续更新︱天文台指增强为台风 考虑下午改发三号强风信号
社会
1小时前
佘诗曼穿母校旗袍校服骚美腿？ 网民激赞零违和 与昔日师生相聚贺协恩90周年校庆
佘诗曼穿母校旗袍校服骚美腿？ 网民激赞零违和 与昔日师生相聚贺协恩90周年校庆
影视圈
12小时前
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
腾讯主管晒¥320万年终奖涉泄密 遭即时炒鱿兼永不录用
即时中国
15小时前