阿甲｜神锋点石成「甘」 竞赛会稳赢

竞赛会 VS 甘拿斯亚

HOY76台周六早上5:58直播

推介：波胆1:0 & 2:0

在南美球会杯出局后，竞赛会现时可聚焦联赛，今仗在阿甲次阶段首战对甘拿斯亚，以其级数加上主场之利，明显占优。论球队整体的进攻数据并不太强，但前线射手阿祖安马天尼斯连续3季成为队中神射手，个人产量和把握力极有保证，足以令天秤倾斜。客军踢法极度保守，预计战情胶着，故今仗推介波胆1:0及2:0。

竞赛会在南美球会杯仅以一分次差未能晋级，现时可以集中精力应付本土赛事，在次阶段的成绩应可提升。上仗在阿根廷杯4:1大胜防卫者，士气正佳。不过，球队整体的进攻数据其实并不强，联赛场均入1.1球，预期入球21.1球排在联赛10，未算标青。幸而，主力射手阿祖安马天尼斯的状态十分稳定，他已经连续3季成为队中的神射手，近5战亦为球队射入3球，表现十分抢眼，产量绝对有保证。

甘拿斯亚火力疲弱

至于客军甘拿斯亚近期防守数据相当出色，联赛场均失球仅约1球，防线表现稳定。进攻能力有限，明显只靠稳守争胜。以双方在这个球场近3次交手，合共只有1个入球，今仗难望出现大手交易。马高