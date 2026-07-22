欧联外笋盘 | 奥摩尼亚卷土重来 主场势抢欧联体验「卡」

东山再起的塞浦路斯劲旅奥摩尼亚，近两季在欧协联累积不少经验，加上前线有技术细腻的塞甲头号球星坦高域领衔，势于阔别5年的欧联外围赛第2圈首回合，先凭主场之利领先于卡拉特，让球开出主队让半球/一球亦不嫌多，「主胜」坐半望全。加利李尔

应届塞甲冠军奥摩尼亚，对上一次赢联赛冠军已是20至21球季，故上次晋身欧联外围赛已是5季之前，不过奥摩尼亚近两季在洲际赛事其实仍有一定作为，连续两届欧协联突破大联赛阶段，仅于淘汰圈的附加赛才下马，明显已累积不少经验。

奥摩尼亚今次再战欧联外次圈，必定有信心抢占主动，尤其阵中有进攻中场坦高域穿针引线。这位31岁的前瑞典国脚出道时曾有「新伊巴」称号，24至25球季领柏福斯赢塞甲冠军，上季转投奥摩尼亚即领军重夺失落5季的联赛冠军，加上其细腻脚法及直射罚球的本领，冠以塞甲头号球星之名当之无愧。有坦高域铺桥搭路，地头迎战首圈仅淘汰鱼腩苏积斯卡的卡拉特，奥摩尼亚赢两球绝非难事。



加利李尔推介

让球[-0.5/-1]「主胜」

香港时间周四凌晨1:00开赛