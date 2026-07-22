南美球会杯 | 华斯高州际赛特别醒 波胆好分头谂「德」过

华斯高虽于巴甲表现得一池死水，但在洲际赛场却相反，一路过关斩将，表现值得信赖。球队有能传善射的翼锋艾臣费拉拿压阵，有力于明早南美球会杯淘汰圈附加赛首回合，作客于走势反复的麦德林独立时力保不败，波胆1:1分头十足，绝对可敲。加利李尔

强组次名咪睇小

巴甲代表华斯高虽然联赛正经历4连败，不过其间由首两仗净输3球，到上周五作客维多利亚只输一球，亦将对手的预期入球值限制在0.57，表现其实逐步改善中。同时留意，华斯高在南球杯的表现其实相当对办，皆因身处的G组强手林立，榜首是巴拉圭职业联赛首阶段冠军奥林比亚会，同组另一支阿甲劲旅巴拉卡斯中央更只能包尾出局，可见华斯高保住小组以次名出线，其实意义重大。

华斯高要在明早淘汰圈附加赛保住不败，翼锋艾臣费拉拿必定挺身而出。这位曾外流法甲南特的25岁翼锋，在洲际赛表现特别醒神，对上两场南球杯共交出入球助攻各3记，上轮主场3:0大破巴拉卡斯中央，艾臣更一人射入两球及助攻1次，个人包办全部入球的贡献。踢法上，艾臣不但左脚纯熟，活动范围亦不只挨近右路，脚下功夫不俗同时又满场飞，经常令对手后防十分头疼。

至于主队麦德林独立则在国内联赛表现倒退，首阶段联赛只排中游第11，与上季次阶段常规赛居榜首的表现相距甚远。再者，麦德林独立要转战南球杯，皆因于南美自由杯A组只得第3，而关键的小组最后一役，当时排第2名出线席位的独立作客学生队时，竟因自己有1分优势而死守，最终补时1分钟失球而被学生队反压跌落第3，如此消极态度实难支持。预料今场华斯高可保不败，波胆1:1有5.6倍相当值博，当然直取。



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麦德林独立 1:1 华斯高

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