瑞超｜马模态勇 「客胜」无卡「关」

卡尔马 VS 马模

HOY 76台周二凌晨1:00直播

推介：让球 [0] 客胜

瑞超的马模在新教练带领下顺利赢波，取得联赛3连胜，合共交出10入球，反底后势头十足。主力射手艾历保菲咸（图）连续3仗成为风头人物，6入球和1助攻，状态锐不可当。东道主卡尔马季内主场4胜1和1负，全数来自下游对手，战绩水分含量极高，让球平手盘当然取马模「客胜」。

马模上仗在新教练带领下取得两连胜，上场大胜哥登堡4球，形势一面倒占优。连同前仗大胜咸斯达斯，马模近期反底后录3连胜，兼共入10球仅失2球，证明表现已重回正轨。队中射手艾历保菲咸维持极高的入球效率，近3场联赛合共攻入6球和1助攻，直接参与球队7成入球，其级数和状态在瑞超难寻阻力。

主队卡尔马今季主场4胜1和1负，表面上不败率极高，然而，其中3胜1和的10分，正来自现时榜尾4队鱼腩分子。表面上的强数据令足智彩让球开出平手盘，故马模「客胜」反而值博率高。马高