瑞超｜升班马难匹「迪」 佐加顿斯最少赢两球

奥基迪 VS 佐加顿斯

香港时间周二凌晨1:00开赛

推介：让球 [-1/-1.5] 客胜

佐加顿斯进攻力数一数二，除场均入2.4球为联赛第2多外，近6战更共狂轰20球，火力极猛。中场新星希格兰创造力强且状态大勇，上仗个人梅开二度，同时以8次助攻领先联赛助攻榜，更助球队创造联赛最多47次黄金机会，今晚领军作客对联赛失球最多的奥基迪，可望轻松数胡。推介让球盘让一球/球半「客胜」。

佐加顿斯在瑞超表面上只排在第5位，实际上却比其余前列对手少赛一至两场。从进攻数据看，佐加顿斯绝对有能力进一步挑战更高排名。球队场均录2.4个入球，仅落后于榜首的天狼星，比其余前列分子如哈马比和赫根等的优势未算明显。不过，佐加顿斯在创造力方面有明显优势，即使比赛场数少，仍创造出联赛最多的47次黄金机会，场均命中目标接近7次，反映每仗皆有足够的射门数量和质素，并转化为入球。

中场新星希格兰上仗领军大胜咸斯达斯3:0，个人更梅开二度，展现出本身的取分能力。这名年仅22岁的新星，近5仗合共交出3入球和4次助攻，状态勇极一时。天才横溢的希格兰现时以8次助攻领先联赛助攻榜，创造力极强。在其前方的射手连恩从格罗宁根来投后，表现极对办，已交出7个联赛入球，二人合力足以保证球队的入球能力。

奥基迪防线穿窿

主场的奥基迪上仗神奇反胜赫根才打开本季主场胜利之门，惟这队升班马在水平上跟瑞超仍见明显差距，防守问题尤其严重，12战合共失掉31球，能力和级数上难以阻挡攻力强横的客军。马高