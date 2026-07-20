Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞超｜升班马难匹「迪」 佐加顿斯最少赢两球

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-20 HKT
发布时间：07:00 2026-07-20 HKT

奥基迪 VS 佐加顿斯
香港时间周二凌晨1:00开赛
推介：让球 [-1/-1.5] 客胜

佐加顿斯进攻力数一数二，除场均入2.4球为联赛第2多外，近6战更共狂轰20球，火力极猛。中场新星希格兰创造力强且状态大勇，上仗个人梅开二度，同时以8次助攻领先联赛助攻榜，更助球队创造联赛最多47次黄金机会，今晚领军作客对联赛失球最多的奥基迪，可望轻松数胡。推介让球盘让一球/球半「客胜」。

佐加顿斯在瑞超表面上只排在第5位，实际上却比其余前列对手少赛一至两场。从进攻数据看，佐加顿斯绝对有能力进一步挑战更高排名。球队场均录2.4个入球，仅落后于榜首的天狼星，比其余前列分子如哈马比和赫根等的优势未算明显。不过，佐加顿斯在创造力方面有明显优势，即使比赛场数少，仍创造出联赛最多的47次黄金机会，场均命中目标接近7次，反映每仗皆有足够的射门数量和质素，并转化为入球。

中场新星希格兰上仗领军大胜咸斯达斯3:0，个人更梅开二度，展现出本身的取分能力。这名年仅22岁的新星，近5仗合共交出3入球和4次助攻，状态勇极一时。天才横溢的希格兰现时以8次助攻领先联赛助攻榜，创造力极强。在其前方的射手连恩从格罗宁根来投后，表现极对办，已交出7个联赛入球，二人合力足以保证球队的入球能力。

奥基迪防线穿窿

主场的奥基迪上仗神奇反胜赫根才打开本季主场胜利之门，惟这队升班马在水平上跟瑞超仍见明显差距，防守问题尤其严重，12战合共失掉31球，能力和级数上难以阻挡攻力强横的客军。马高

最Hit
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
18小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
10小时前
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎。路透社
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
3小时前
蔡少芬一家五口游贵州 13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈 身高暴升几乎跟张晋平头
蔡少芬一家五口游贵州  13岁次女越来越靓五官神复制视后妈妈  身高暴升几乎跟张晋平头
影视圈
13小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
10小时前
打风？天文台：低压区周中逐渐发展 较大机会进入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社会
18小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
18小时前
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
7小时前
命运齿轮转动 美斯耶马跨越16年宿命交锋 阿根廷西班牙决战巅峰。
世界杯2026·预告｜一张相交织命运 美斯耶马跨越19年宿命对决 阿根廷西班牙决战巅峰
足球世界
15小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
21小时前