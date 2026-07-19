Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜老鹰雄心不死 斗心强无惧落后

波盘王
更新时间：08:00 2026-07-19 HKT
发布时间：08:00 2026-07-19 HKT

西班牙 VS 阿根廷
Viu99、Now 618台周一凌晨3:00直播
推介：球队开出角球大细：阿根廷 [4.5] 大、首发事项：安素费南迪斯「上述事件没有发生」

阿根廷晋级路途崎岖，防线自晋身淘汰赛后便未曾稳健过，但球队每每压前都能成功抢回形势，预料今场尾段或要再施两翼侧击，球队开出角球大细中位数4.5的「大」绝对可敲。同时，中场安素费南迪斯今场既难有开火权，犯规亦渐见聪明，故这位悍将的首发事项「上述事件没有发生」亦十分稳阵。

卫冕冠军阿根廷虽然小组3战全胜，但自16强要与新丁佛得角恶斗至加时起，几乎每一圈都遇上难题。问题在于阿根廷未能做到淘汰赛先保住不失的金科玉律，整届赛事场均扑救1.3次只排48队第43，而4场淘汰赛场场有失守共失6球，当中16强对埃及更要先落后两球，明显防线不能予人信心。

相反，阿根廷的反扑却能经常成功抢回形势，上场对英格兰固然是对手调动问题，不过教练史卡朗尼落后下并非胡乱换入攻击球员，而是在右中场、右后卫及中坚换入生力军，阵式不变但最终仍成功凭传中球反胜。预料今场阿根廷面对细节满分的西班牙未必顺风顺水，史帅在用人上必要求斗志多于技术，故亦不会介意再利用两翼作简单传中，球队开出角球大细中位数4.5的「大」有2.85倍，相当值博。

安素犯规未食过牌

另外，中场安素费南迪斯经常予人悍将之感，决赛周场均又有1.4次犯规，不过其实这位25岁中场已越来越聪明，他的犯规全部都不严重，整届赛事未有一张黄牌已可证明。加上安素虽然已入两球，但其实场均预期入球值只有0.12仅排全队第7多，再数胡可能性不大。不妨考虑这位悍将的首发事项「上述事件没有发生」，令睇波时更投入。加利李尔

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
13小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
15小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
10小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
17小时前
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕。黎志伟摄
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
突发
7小时前
鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
食用安全
14小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
16小时前
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
影视圈
16小时前
红磡露宿婆婆｜29岁男涉袭击被捕 与婆婆素有积怨疑不满对方影响市容
突发
11小时前
01:13
5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
突发
10小时前