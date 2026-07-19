世界杯2026｜老鹰雄心不死 斗心强无惧落后

西班牙 VS 阿根廷

Viu99、Now 618台周一凌晨3:00直播

推介：球队开出角球大细：阿根廷 [4.5] 大、首发事项：安素费南迪斯「上述事件没有发生」

阿根廷晋级路途崎岖，防线自晋身淘汰赛后便未曾稳健过，但球队每每压前都能成功抢回形势，预料今场尾段或要再施两翼侧击，球队开出角球大细中位数4.5的「大」绝对可敲。同时，中场安素费南迪斯今场既难有开火权，犯规亦渐见聪明，故这位悍将的首发事项「上述事件没有发生」亦十分稳阵。

卫冕冠军阿根廷虽然小组3战全胜，但自16强要与新丁佛得角恶斗至加时起，几乎每一圈都遇上难题。问题在于阿根廷未能做到淘汰赛先保住不失的金科玉律，整届赛事场均扑救1.3次只排48队第43，而4场淘汰赛场场有失守共失6球，当中16强对埃及更要先落后两球，明显防线不能予人信心。

相反，阿根廷的反扑却能经常成功抢回形势，上场对英格兰固然是对手调动问题，不过教练史卡朗尼落后下并非胡乱换入攻击球员，而是在右中场、右后卫及中坚换入生力军，阵式不变但最终仍成功凭传中球反胜。预料今场阿根廷面对细节满分的西班牙未必顺风顺水，史帅在用人上必要求斗志多于技术，故亦不会介意再利用两翼作简单传中，球队开出角球大细中位数4.5的「大」有2.85倍，相当值博。

安素犯规未食过牌

另外，中场安素费南迪斯经常予人悍将之感，决赛周场均又有1.4次犯规，不过其实这位25岁中场已越来越聪明，他的犯规全部都不严重，整届赛事未有一张黄牌已可证明。加上安素虽然已入两球，但其实场均预期入球值只有0.12仅排全队第7多，再数胡可能性不大。不妨考虑这位悍将的首发事项「上述事件没有发生」，令睇波时更投入。加利李尔