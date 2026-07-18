世界杯2026｜冀奖牌送别迪甘斯 法国夺季无「兰」度

法国 VS 英格兰

Viu99、Now618及616台周日凌晨5:00直播

推介：主客和主胜

法国虽然准决赛完败，但始终曾打出一段有争标能力的走势，加上要送别功勋教头迪甘斯，仍可看高一线。高卢雄鸡更有力争金靴奖的基利安麦巴比挂帅，就算今晚季军战对胜负意义不大，仍绝对有力击败随时自乱阵脚的英格兰，简单取主客和主胜即可。

法国准决赛0:2负西班牙，与之前6场全胜的表现相比当然失色，但前锋卓基直言：「唯一能淘汰我们的，是我们自己。」语气中带有不甘，反映球队斗志仍未凋谢。再者，已执教14年的主帅迪甘斯，早已扬言今届世界杯是最后一战，球员自然希望以胜仗送别这位2018世杯冠军教头，故战意必定比一般季军战更强烈。

杜曹威信荡然无存

季军战节奏向来较开放，而且队长基利安麦巴比无论在公在私都要继续争取入球，表现必有保证。皆因这位27岁射手与美斯同样入8球，但世界杯金靴不能平分，若入球数字相同就计助攻，而麦巴比的3次助攻就比美斯少1次，所以今场无论自己起脚还是铺桥搭路，都一定表现积极。其实麦巴比在4强之前场场都有入球或助攻，故季军战是麦巴比挽回面子的大好机会。

而4强1:2负阿根廷的英格兰，领队杜曹打机式调动自毁长城，尾段6后卫阵放生美斯，遭各地球评家及网民大肆口诛笔伐或耻笑，球员场上拼劲完全被浪费，心情短期内难以平复。加上主将场祖迪比宁咸有可能因掌刮对手而被秋后算帐，今场或要坐波监，就算让部分副选如明奴或艾云东尼上阵，状态亦成疑。主客和主胜有1.78倍分头合理，一于直取。加利李尔