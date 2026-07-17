美职｜老「马」有火利打吡 银河无惧让球

洛杉矶银河 VS FC洛杉矶

Apple tv周六上午10:25直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

洛杉矶银河谷底反弹，而且技术细节改善不少，稳胜可期。该队有老牌中场马高列奥斯舖桥搭路下，明早有力于美职洛杉矶打吡中一举击败FC洛杉矶，让球主客和开出主队让一球亦不嫌多，直取「主胜」。

主队洛杉矶银河赛前排西岸第9，属仅可杀入季后赛的位置，必须抢分至少保住现时排名。事实上，洛杉矶银河上季只排常规赛西岸尾二而无缘季后赛，加上2026球季头6场亦只录1胜，一度令主帅佳格云尼下台压力急升。犹幸银河此后9场收获4胜3和的佳绩，成功反弹士气大振，近况已不能跟上季劣绩同日而语。

银河能成功止血，皆因死球防守及攻门命中率大有改善，联赛只失两记死球及场均中目标攻门5.7次，分别排美职30队第4少及第5高，明显更着重攻守细节。不过要在打吡中稳胜，具卡士的中场马高列奥斯必定挺身而出。这位37岁前德国国脚联赛已交出全队最多的5记助攻，加上37次创造机会更属美职并列第4多，穿针引线功架犹在，大赛表现必有保证。

FC洛杉矶主力养伤

至于排西岸第5的客军FC洛杉矶虽有孙兴民归队，不过南韩在世界杯备受国内传媒挑衅与批评，而这位34岁前锋在出局后旋即返回球会报到，未必完全平复，加上门将洛里斯因伤倦勤，不宜看好。加利李尔