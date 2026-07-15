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世界杯2026｜英阿大战同场过关有分头 进取客绝对要吼

波盘王
更新时间：08:00 2026-07-15 HKT
发布时间：08:00 2026-07-15 HKT

英格兰 VS 阿根廷
Viu 99 、Now 618台周四凌晨3:00直播
推介：同场过关：哈利卡尼任何时间入球 & 美斯任何时间入球、哈利卡尼任何时间入球 & 祖迪比宁咸任何时间入球、英格兰半场胜[1:0] & 英格兰全场胜[2:1]

今场世界杯4强英格兰对阿根廷，亦是哈利卡尼与祖迪比宁咸夹击美斯的射手大战，足智彩同场过关中「哈利卡尼任何时间入球 & 美斯任何时间入球」有5倍，「哈利卡尼任何时间入球 & 祖迪比宁咸任何时间入球」亦有8倍，比单项「任何时间入球球员」赔率相乘后高。另外，「英格兰半场胜[1:0] & 英格兰全场胜[2:1]」有29倍，比2:1波胆的8.5倍有逾3.4倍的幅度，可谓绝无仅有的笋。马高

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