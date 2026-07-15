世界杯2026｜双雄拨乱反正 英格兰杯莫「廷」

英格兰 VS 阿根廷

Viu 99 、Now 618台周四凌晨3:00直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

杜曹治下的英格兰，屡屡陷入将愚兵勇累死三军的窘境，幸得「补镬党」祖迪比宁咸与哈利卡尼接力在关键时刻力挽狂澜，轮流扮演赵子龙单骑救主的奇迹。今冕世界杯4强，预期在近仗失球频频的阿根廷主导控球下，英格兰势凭高效反击稳占上风，推介让球盘平手/半球「主胜」。

对挪威一役，杜曹的失误差点断送英军晋级希望。面对密集防守，英格兰传送缓慢，并让大腿伤患严重程度肉眼可见的迪格兰赖斯任正选，更令中场失势。加时阶段混乱的换人一度让球队被对手围攻，最终能够反胜纯粹全赖球员的个人质素凌驾对手。杜曹已几乎把能犯的错通通都犯， 有累死三军的主帅治下仍能闯进4强，侧面反映英军下限和质素之高。

「补镬党」之一的祖迪比宁咸在今届世界杯完美演绎赵子龙单骑救主的戏码，这名皇马球星今届以中场身分共入6球，追平英格兰球员单届入球纪录。在16强对墨西哥时，比宁咸个人梅开二度为球队奠定胜局，展现出顶级把握力。而8强对挪威的劣势中，比宁咸先于完半场前射入追和的一球，继而在加时奠胜，一手弥补主帅的战术错误，连对手艾宁夏兰特赛后亦盛赞，拥有这位能扭转乾坤的巨星，是英格兰的无比幸运。

三狮专心反击更适合

三狮今届在控球率高的赛事，包括对加纳、民主刚果及挪威时均深陷困境，不擅长主攻；相反，在对墨西哥和克罗地亚等控球较低时，却展现出极高效率的反击。而预料阿根廷将主导控球下，绝对有利英格兰发挥，直接冲击近4仗失6球阿根廷防线。马高