世界杯2026 | 麦巴比大赛「牙」刷刷 法国星级锋线大超「班」

法国队今届赛事展现出超强的个人质素，其进攻体系宛如重现当年巴西的4前锋阵式，6战全胜兼共轰入16球，不但入球能力傲视同侪，面对不同对手亦表现得游刃有余，解决问题的能力远胜包括今仗对手西班牙在内的列强。首席射手基利安麦巴比表现持续火热，6场狂轰8球并交出3次助攻，大赛球员的顶级属性表露无遗。今仗定能撕破狂牛防线，推介波胆2:0及2:1。马高

法国进攻三巨头拥有极强的个人质素，让法国带来本届赛事最强大的火力，场均录得赛事最高的中目标射门次数。面对对手的密集防守，法国主要依赖边路米高奥利斯及奥士文尼迪比利的个人突破，配合中路麦巴比的超强能力撕裂防线。这三人质素奇高，既能自行取分，亦能为队友铺桥搭路，至今3人共创造逾40次机会。在主帅迪甘斯的现代化体系下，对手只能被迫采取低位防守压缩空间，却仍难以全面阻止其推进。加上后备席有巴高拿及卓基等球星，进攻火力深不见底。



先天大赛属性麦巴比无懈可击

射手麦巴比今届的表现无可挑剔，至今已攻入8球，跟美斯并列神射手榜首。场均录得高达3.3次中目标射门，足证其极高的起脚质量。麦巴比的门前把握力和强烈的侵略性，绝对是今场胜负的关键。「麦总」连续3届杀入四强，典型的大赛球员属性尽现，在国际赛舞台上往往展现出比在球会时更高兴奋度与集中力，踢法更具侵略性，每每在球队陷入僵局时，凭一己之力解决困局。

西班牙高位防线成死穴

反观西班牙，虽然控球率冠绝今届赛事，但连续两场淘汰赛皆只能仅胜对手，前线缺乏爆破能力和节奏变速，成为球队的一大硬伤。狂牛兵团习惯在逼抢下维持高位防线，这在面对法国队时将极为危险，其身后的大片空档极易被麦巴比等速度极高的法国锋将反击突围，最终势难逃一败。



马高推介

主客和 主胜 波胆 2:0/2:1

Viu 99台 、Now 618台周三凌晨3:00直播

比赛场地: 达拉斯AT&T球场