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世界杯2026｜趁决赛组合有分头 英法最值博

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-13 HKT
发布时间：07:00 2026-07-13 HKT

世杯决赛组合
推介：5 法国 - 英格兰

法国在上线晋级4强过程轻松，锋线无论团队或个人都具顶级水准，尤其王牌射手基利安麦巴比必有追逐金靴的欲望，冠军相已呈；而身处下线的英格兰，面对实而不华的对手仍有力过关斩将，加上主力中场祖迪比宁咸状态日渐提升，要60年后再闯决赛机会不低。趁决赛组合「法国-英格兰」仍有合理赔率，万勿错过。

世界杯4强已定，身处上线的大热门法国未受考验，除16强1:0小胜一心打茅波的巴拉圭外，其余5场至少净胜两球。能表现得如此游刃有余，锐利锋线厥功甚伟，麦巴比和奥士文尼迪比利共入13球，追平02年冠军巴西经典2R组合；加上麦巴比与美斯同样录8个入球，仅以多1次助攻的点数些微领先，势有额外动力争逐金靴，法国杀入决赛的机会仍值得看高半线。

下线的英格兰则在16强与8强，分别淘汰墨西哥及挪威，全属实力分子，但三狮在淘汰赛经历过先落后再反胜、打少一人、及加时续战等逆境考验，斗志越见旺盛。再者，三狮中场祖迪比宁咸6球中有4球在淘汰赛攻入，赛事越重要就越有表现，大赛球员味浓。虽然4强要面对宿敌阿根廷，不过下把波更合英军发挥，要自1966年再闯决赛绝非天方夜谭。决赛组合「法国-英格兰」有2.95倍，相当值博。加利李尔

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