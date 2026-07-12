瑞超｜夺「堡」奇兵压阵 马模主W稳

马模 VS 哥登堡

香港时间周日晚上8:00开赛

推介：主客和主胜、波胆 3:1 & 3:2

瑞超的马模上仗在新教练带领下顺利赢波，取得联赛2连胜，整体战绩明显反弹。加上球队在主场的攻力强劲，季内5次作东合共轰入14球之多，尤其主力射手艾历保菲咸近5战入5球，状态锐而脚风顺。今晚马模在主场迎战作客失球数字高企的护级分子哥登堡时，极大机会在多入球下击败对手，胜望甚浓，推介主胜兼冷吼波胆3:1及3:2。

哥登堡后防脆弱

马模上仗在新教练带领下作客以1:0击败迪加科斯，形势一面倒占优，最终未能大胜对手只因共4度错失黄金机会。连同前仗大胜咸斯达斯，马模在早前经历4连败后已顺利连赢两场，证明表现已重回正轨。

再者，马模今季主场火力强横，5战累积攻入14球，队中射手艾历保菲咸维持极高的入球效率，近5场联赛合共攻入5球，今场要带领球队维持主场入球率应不成问题，对手只属排下游的哥登堡，胜望极浓。

另一边厢，哥登堡目前排在联赛尾3，开季11战共失24球，为联赛失球第2多的队伍。单计作客6战更共失16球，防线表现极差，尤幸打法进取积极，作客平均入1.6球，今仗破蛋机会仍高。马高