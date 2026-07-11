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世界杯2026｜勤奋哥顿「威」胁大 英格兰小胜好世界

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-11 HKT
发布时间：07:00 2026-07-11 HKT

挪威 VS 英格兰
Viu99、Now618及616台周日凌晨5:00直播
推介：让球主客和 [+1] 和

英格兰纵有主力倦勤，但近仗终于展现多年不见的铁血斗志，思维正确必可克服任何难题。三狮有快翼安东尼哥顿甘作烂头卒，有力于今晚世界杯8强法定时间一球力克防线不稳的挪威，让球主客和客队受让一球的「和」分头十足，绝对可敲。

顽强斗志本来是英格兰传统特质，不过近年几乎消灭殆尽，皆因英足总经常自诩坐拥世上最佳联赛，态度不再谦虚，又为模仿西班牙式Tiki-Taka而矫枉过正，竟曾提出12岁以下少年不准练习头槌，东施效颦导致经常为搓而搓，变成四不象。

犹幸，英格兰的传统钢铁意志上场终于被激发，3:2气走东道主之一的墨西哥，下半场大部分时间10人应战下被射13脚只失一记12码，从75分钟开始就换入后卫丹般恩及迪积史宾斯决心死守，连同补时挨足26分钟轰炸，全凭众将顽强斗志力保胜果。

既然三狮能重燃斗心，即使今仗有列斯占士及史宾斯因伤避战，加上昆沙停赛而闹右闸荒，亦无阻球队迎难而上。翼锋安东尼哥顿上场对墨西哥虽然无入球助攻，但这位巴塞隆拿翼锋的勤力跑动制造其中两个入球，包括前场逼甩对方脚下球而快攻攻入第2球，及下半场少打一人时搏到12码，功不可没。哥顿能放下巴塞球员的身段，不惜气力拼抢跑动，正是英军最需要的思维及榜样。

挪威场场有失球

至于16强2:1淘汰巴西的挪威，虽有共轰7球的艾宁夏兰特挂帅，却略显头重尾轻，5仗场场有失球共失9球，预期失球值8.1排到48队的第44。维京防线虽有不少英超兵但球会实力平平，守将基斯杜化艾查效力的宾福特，已是排最高的第9位，理论上级数应不及以英超顶级球队组成的三狮防线。再者，挪威日前爆发感冒潮，状态及备战或有负面影响。今场预料英格兰可以小胜过关，让球主客和开出客队受让一球的「和」有3.6倍，十分值博。加利李尔

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