深C熟虑｜红魔忧兵疲 斗牛顶半场

西班牙 VS 比利时

推介心水 : 半场让球[+0/+0.5]客胜

西班牙上一圈凭补时入球1:0击败葡萄牙而晋级8强，保持今届世界杯零失球的纪录。狂牛防线稳固之余，准球王拉明耶马与队友丹尼尔奥莫的突破依然亮眼，而且近8次对比利时全部取胜，其间多次零封对手，极具说服力。而比利时上场则4:1大胜东道主美国晋级，后备入替的卢卡古状态火热，近3场入替均有入球，被誉为后备杀手，可是近两场淘汰赛强度甚高，球员体力消耗严重。

考虑到西班牙新黄金一代稳定程度远超老化的比利时的黄金一代，预料欧洲红魔体力充沛时仍可挨过半场，但万一失球，就多数返魂乏术。Chloe (ig: chloel2ung)