世界杯2026｜板凳更「西」利 比利时受让笋

西班牙 VS 比利时

Now618、616台周六凌晨3:00直播

推介：让球 [+1] 客胜

比利时今届轻装上阵，反而踢得更有条理，令众将发挥更得心应手。该队有老将中锋卢卡古随时改变战局，即使今晚世界杯8强面对夺标热门西班牙，亦有力落场拯救球队于水深火热之中，让球受让一球的「客胜」蚀本门已封，单头或过关皆宜。

比利时过往两届身负黄金一代重担，结果都强差人意，上届更在内斗下分组赛出局，然而今届既外界期望不大，加上决心换血，反而令成绩稳步上扬。欧洲红魔的大名老将决赛周悉数退居后备，影响力更多改为在训练场及更衣室内发挥，令中生代发挥更无顾忌，32强加时3:2反胜塞内加尔一役，虽然队长泰利文斯及李安度杜沙特曾在场上激烈交流，不过两人又可以立即合作，完场前1分钟炮制扳平的关键入球，已可见团结程度更胜前人。

虽说比利时老将已退居二线，今届上阵时间不多，仍不时发挥决定作用。35岁的老牌中场奇云迪布尼及33岁的云拿根都有入球贡献，34岁的梅尼亚亦有交出助攻，然而作用都不及卢卡古巨大。这位33岁的中锋以往大赛不时失机，成为球迷嘲笑对象，不过今届一洗颓风，对上3场均后备上阵共交出3入球1助攻并场场有士哥，打破世界杯后备上阵入球最多的纪录，而且反胜塞内加尔的86分钟入球，更为当时落后两球的比利时吹响反攻号角，意义极大，故今场卢卡古随时再当后备杀手亦不足为奇。

耶马5战只入一球

西班牙虽为大热门，而且5战未失一球，不过有说服力的胜仗只算4:0大胜鱼腩沙特阿拉伯及3:0击败欧洲二线的奥地利，上场对主力江河日下的葡萄牙，仍要到补时才能奠胜。再者，主力新星拉明耶马5战只有对沙特取得一个入球，盘扭成功率53.1%不算突出，令西班牙未能发挥行云流水的渗透，今场面对实力经验俱备的比利时不宜高估。预料欧洲红魔全场可保持水准，让球受让一球的「客胜」过关一流。加利李尔