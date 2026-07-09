世界杯2026｜麦巴比供应多 法国必奏凯「哥」

法国 VS 摩洛哥

Viu 99台、Now 618台周五凌晨4:00直播

推介：波胆2:0及2:1

法国今届世界杯展现霸气，5战全胜未受阻力，前线三巨头凭超强个人质素，助球队共轰入14球，进攻火力冠绝群雄。首席射手基利安麦巴比在世界舞台表现更火热，已狂入7球另加2次助攻。为求带领球队晋级4强，并力追球王美斯的世界杯入球纪录，今仗纵面对33场不败的摩洛哥，仍足以撕破敌卫破门。预计法国能稳操胜券，推介波胆2:0及2:1。

两大阵营交锋，法国进攻三巨头仍然是最可靠的依杖。高卢雄鸡拥有本届赛事最强大的攻击火力，全队场均录得赛事最高的8.5次中目标射门，场均入2.8球的入球能力亦领导群雄。面对对手一贯的密集防守，法国主要依赖边路突破，由米高奥利斯及奥士文尼迪比利在两侧发难，配合中路麦巴比的极强个人能力撕裂防线。这3人质素奇高，既有顶级取分能力，亦能够为队友铺桥搭路，3人至今皆已各自创造逾10次入球机会。预计摩洛哥今仗只能选择采取低位防守策略来压缩法国的进攻空间，惟面对如此立体的强攻，防线依然难以全面封阻其推进。

摩洛哥防线有隐忧

27岁的基利安麦巴比已两度杀入世界杯决赛，2018年横空出世比美斯更早夺冠，2022年在卡塔尔的决赛中更连中三元，成为该届的神射手，是天生的大赛型选手，场合越重要越活跃。此子在今届仍保持高效的入球率，场均3.5次命中目标射门，至今亦已攻入7球，皆只稍逊于神级美斯。麦巴比在禁区内的顶级把握力，加上极具侵略性的引球推进，往往能在千钧一发间改变战局。今场面对摩洛哥的严密防线，其恐怖的变速与走位，绝对难以防范，要在这场大战中再次添进帐绝对不难。

成为首支两度闯入8强的非洲球队，摩洛哥虽然挟连续33场国际赛不败的骄人纪录，但防线已现隐患。上仗对加拿大，摩洛哥共33次被对手轻易攻入腹地并在禁区内6度起脚，最终未有失球只因对手前锋把握力疲弱。然而，今仗对手法国的攻力与整体质素跟加拿大相比，完全是差了一整个次元。摩洛哥防线若再出现同样漏洞，势必付出沉重代价。马高