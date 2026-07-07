世界杯2026｜神射手4强混战 卡尼8倍最值博

世杯神射手

推介：1 哈利卡尼

今届世界杯各大射手表现大都对办，到8强阶段，神射手奖已几成美斯、基利安麦巴比、艾宁夏兰特及哈利卡尼4大射手之争。美斯未战埃及前，与麦巴比及夏兰特已入7球，而哈利卡尼则以6球紧随其后。要分析这4名射手增添进帐的机会，须留意预期入球值、射门次数及未来对手防守力。究竟边个最值博？

世界杯踏入8强阶段，射手榜形势逐渐明朗，美斯未战埃及前，与基利安麦巴比及艾宁夏兰特各入7球，哈利卡尼亦有6球进帐，随着有力竞逐的云尼斯奥斯祖利亚及C朗拿度已相继出局，令入球数最接近而仍未出局的，已是4球的奥士文尼迪比利及奥耶沙巴尔，故此神射手奖将极大机会落入4人手中。

法国攻力强横，入球数字和预期入球皆是8强中最高，而麦巴比场均射门5.3次，数字靓绝，但下场要对防守硬净的摩洛哥，未必轻易再予取予求。美斯独力撑起阿根廷，但全队射门次数不多，场均中目标攻门6.3次只排第7多，遇防守稳健的对手亦未必有着数。夏兰特虽屡获起脚机会，预期入球值更达决赛周最高的4.3，但所属的挪威防守力弱，下仗对英格兰后随时可以订机票返屋企。相反，英格兰今届创造了48队中最多的23次黄金入球机会，加上往后对手防线有隐忧，实际失球数字偏高，为卡尼创造了极佳的入球环境。

卡尼下场对手牌面最弱

今季欧洲金靴得主哈利卡尼已入6球，仅落后其余3位射手1球，但赔率高达8倍，远比2.3倍的美斯及2.4倍的麦巴比吸引。作为球队核心兼12码刽子手，卡尼拥有绝对开火权，而且英格兰战术最具弹性，加上队友亦甚具个人能力，卡尼绝对有机会在余下赛程后来居上。尤其下仗对防守力弱挪威，随时已入够数反超前。