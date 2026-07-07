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世界杯2026 | 阿根廷惯性由头赢到尾 一放绝尘「埃」落定

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-07 HKT
发布时间：07:00 2026-07-07 HKT

阿根廷向来开局即采取主动，连续4仗皆在上半场早早打开缺口。即使阵中王牌美斯必受严密看管，反而令射手拿达路马天尼斯有望寻得更多空位，有机可乘。今晚16强有其担正，面对上仗同样踢足120分钟的埃及，这队卫冕冠军的进攻威胁和把握力皆更胜一筹，半全场「主主」合情合理。加利李尔 (Now618、616台周三凌晨0:00直播)

开局即抢 换边前必入波

力图卫冕的阿根廷今届世界杯法定时间4战录3胜1和，4场换边前全部有入球，甫开局即掌握节奏，主动进攻。上场32强阿根廷要战至加时才以3:2淘汰佛得角，全因对手士气处于顶峰，踢出超水准表现。事实上，阿根廷该役上半场仍能作出4射3中，亦顺利领先一球入更衣室，积极性未减。今仗面对斗志明显不及佛得角的埃及，球队要再施以积极逼抢的踢法绝对不难，故今场可半场领先并赢波的机会极高。

美斯势被严防 马天尼斯暗渡陈仓狙击


球王美斯今届清风送爽，已攻入7球，占球队11个入球中的64%，今仗势必受到埃及的严密看管，阿根廷的攻势重心可能出现微调。若球王被多人包夹，另一前锋拿达路马天尼斯有望觅得更多空位。这名中锋今届攻门命中率极高，虽只入1球，实际上4次射门2中目标，另外2次亦仅仅中柱而已，埋门质素毋庸置疑，可成为撕破防线的最佳人选。

埃及上圈在同日凭互射12码淘汰澳洲，并赢得队史首场淘汰赛胜仗，但该役仍跟对手拼足120分钟，故今场并无体能优势，而论质素实难与阿根廷匹敌。加上埃及在分组赛3仗仅失3球，同时录得预期失球值4.6，只因有运而未致多失，今场遇顶级强队势必现形。预料阿根廷可再延续上半场必有入球的传统，并由头赢到尾。半全场「主主」有1.85倍，分头合理可放胆去马。


加利李尔推介

半全场「主-主」
 

 

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