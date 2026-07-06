世界杯2026｜双牙大战势均力敌 靠后卫心有灵「西」

葡萄牙 VS 西班牙

Now618、616台周二凌晨3:00直播

推介：入球大细 [2.5] 细

今仗世界杯16强西班牙对葡萄牙是控传大师之间的对决，场均控球分别为68%和62%，双方皆善控节奏，可以预期是一场射门偏少的赛事。狂牛防守力占优，不仅一球未失，门将每场平均只需作1次扑救，稳定度占上风。在拉明耶马吸引注意力下，右闸柏度朴路的后上助攻或成奠胜的奇招，推介入球大细2.5球的「细」。

数据上西班牙的防守能力堪称滴水不漏，至今4战不仅一球未失，门将乌尼西蒙每场平均只需作1次扑救。这出色的防守数据，除因暂时4战的对手实力有限之外，更归功于狂牛地上最强的控传能力，配以有效的逼抢能力，每场只给予对手极少机会组织进攻。另一边厢，葡萄牙场均控球比率亦有62%，效力巴黎圣日耳门的一对中场祖奥尼维斯和域天拿，在控球能力同样顶级。两军皆依赖球权，任何一队若落后，要抢得皮球皆要付出极大气力，因此不失球将是两队的首要任务，在保守的态度下，预期今仗两队的入球偏少。

西班牙4场入8球，右闸柏度朴路的表现成为球队进攻的一大亮点。他不但防守稳健，上仗更后上取得入球，展现出极强的得分能力。朴路已合共创造8次黄金机会，跟阿历斯巴尔拿并列队中第一，足见其在侧击的威胁。西班牙之所以能频频在右路制造杀机，在右路有突破力强的拉明耶马吸引注意力是一大关键。这位天才翼锋在边线牵制力十足，往往能吸引数名守将，这为柏度朴路拉扯出庞大空位，极有利其后上助攻。这种叠瓦式进攻，势成致命武器。

葡萄牙常被逼退守

葡萄牙方面，在C朗拿度担任正选下，场均前场成功逼抢4次仅排决赛周第15，球队前场防守能力近乎零。当失去控球权时，前线压逼力不足，防守时往往要退守至中后场，透过收缩空间来稳固防线。面对西班牙的极致控传，预计葡军会处于被动。预料今场入球不多，入球大细2.5球的「细」十分稳阵。马高