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世界杯2026｜魔人声东击「西」 博挪威继续数胡

波盘王
更新时间：07:00 2026-07-05 HKT
发布时间：07:00 2026-07-05 HKT

巴西 VS 挪威
Viu 99台、Now618台周一凌晨4:00直播
推介：球队入球大细客队 [1.5] 大

挪威4战共入10球，延续外围赛的进攻王本色，阵中超级射手艾宁夏兰决赛周特上阵3场已射入5球，其强大牵制力和把握力，势于今晚世界杯16强令巴西后防难以安枕，尤其森巴军团自2002年捧走世界杯后，已连续6届在淘汰赛被欧洲队气走，今仗推介球队入球大细客队1.5球的「大」。

挪威在决赛周展现极出色的进攻，共创造18次黄金机会排第3多，预期入球值8.3排第8多，10个总入球排第5多，成功延续其外围赛入球王之势。若不计挪威以副选应战而1:4败于法国一役，其余3场主力披甲的比赛，场均入球更高达3球，其手下败将包括防守出色的塞内加尔和科特迪瓦，入球含金量高，这股强大火力足以对巴西时射入至少两球。即使挪威本身防守欠稳，其进攻能力已足成以下犯上的本钱。两雄相遇的场合，胜负关键更在于双方的把握力。

挪威射手夏兰特在其首个决赛周的表现堪称完美，这名英超金靴得主场均射门达4.7次，3次命中目标，预期入球值为3.9球，实际入5球，可见埋门质素和把握力俱极佳。而战术上，本身其存在已足以吸引对手后卫注意力，动辄牵扯数名防守球员，亦会令巴西难以对两侧作出协防，有利于安东尼奥努沙等人在边路寻找进攻空间，再配合队长马田奥迪加特的高质传送，挪威立体的攻势，势必成为撕破森巴防线的最大武器。

巴西中场主力倦勤

昔日的皇者巴西已连续6届世界杯被欧洲对手淘汰，今仗更阵容不整，拉芬夏比洛尼以及卢卡斯柏基达两名主力缺阵，整体实力受损。防守方面，虽然巴西在今届赛事中的预期失球值仅3球，实际只失两球，数据看似稳健，但至今所遇对手如苏格兰、海地和日本等的进攻质素只属一般，防线并未受过真正的高压测试。今仗面对冲击力和把握力强的挪威，森巴防线将受到最严峻的考验。 马高

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