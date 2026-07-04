世界杯2026｜摩洛哥黑马本色 赢够两球展实力

加拿大 VS 摩洛哥

Viu 99台、Now618台周日凌晨1:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

世界杯16强赛事，东道主之一的加拿大将迎战状态大勇的非洲冠军摩洛哥。摩洛哥在各赛事已保持32场不败，今届世杯晋级过程含金量十足，上仗更全面压制荷兰，论实力远胜加拿大。中场核心艾拿奥尔展现出惊人的统治力，其发挥绝对是今仗摩洛哥能否轻松取胜的关键。双方质素差距明显，今仗力撑让球摩洛哥让半球/一球「客胜」。

非洲雄狮摩洛哥的晋级历程上所遇对手极具分量，分组赛首仗已硬撼巴西打成平手，随后轻取苏格兰及海地皆游刃有余，上仗对荷兰的32强赛更为人津津乐道，摩洛哥在120分钟内创造出5次黄金机会，狂轰11次射门，远超荷兰的6次；全场更录得多达801次传球，全方位压制对手下，本应足以在法定时间解决荷兰。而最后凭互射12码晋级，除门将耶辛尼保奴再次化身救世主，其余球员整体的心理质素俱佳。足证这队非洲冠军攻锐守稳，实力已达世界顶级水平。

摩洛哥在世界杯表现比赢得非洲杯国家时更好，全赖中场新星艾拿奥尔带起球队。这名中场在4场比赛均正选上阵，合共上阵383分钟，传球成功率高达92%。防守端上，他亦交出11次成功抢截、6次拦截及5次解围，完美演绎全能中场的定义。面对巴西时，艾拿奥尔更正面压制卡斯米路等顶级中场，成功掌控节奏；对苏格兰更上演防守教学，6次抢截赢下5次。上仗激战荷兰120分钟，他触球多达156次冠绝全场，并交出138传134中的惊人97%成功率，被球评家誉为「怪物级表现」。拥有传奇网球员父亲优良运动基因的他体能充沛，其统治级表现已吸引曼联、利物浦等英超豪门目光，绝对是低调的关键人物。

主队加拿大纵是创造最多中目标射门的球队，但攻力却流于表面，近两仗仅能勉强攻入两球，把握力低的问题表露无遗。

加拿大把握力平平

再者，加拿大上仗对南非亦要战至补时阶段才险胜，整体演出欠缺说服力。加上本身踢法容易曝露防线空位，面对经验丰富、整体质素及战术素养高几班的摩洛哥，只会自暴其短。让球开出客队让半球/一球亦不嫌多，当取「客胜」。马高