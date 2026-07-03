世界杯2026｜阿根廷以柔制刚 「佛」系赢波唔驶多

阿根廷 VS 佛得角

Now618、616台周六早上6:00直播

推介：入球大细 [2.5] 细

今场世界杯32强赛事，将在美斯的自家花园迈亚密硬石球场上演，「散步帝」美斯今届已入6球，命中率极高，往往在闲庭信步间便能置对手于死地，今仗誓必亲手埋葬佛得角的世杯童话。加上衞冕冠军阿根廷极擅长控制比赛节奏，在迈亚密犹如火焰山的炎热天气下，势必令双方放慢踢法，预料今仗入球数目偏少，推介2.5球入球细。

阿根廷和佛得角之间实力悬殊，3战全胜的卫冕冠军场均控球率58%，3战皆和的佛得角只能缩后死守，今场注定是一场攻防战。迈亚密近期天气极端炎热，比赛时气温将超过37度，加上球场并无空调设施，球员必须在极高温和高湿度的环境下作赛。这种天气对体力消耗极大，阿根廷势必发挥其纯熟的传控技巧，利用皮球来控制比赛节奏，让被动防守的对手在酷热下疲于奔命地消耗体力，并耐心等待漏洞出现。以阿根廷录得5.7个预期入球，实际却入8球的超强把握力，足以解决对手。

有「散步帝」之称的美斯，今届赛事完全是行走的神话，他既以场均8.1公里成为整个世界杯618名场区球员中跑动最少的一人，同时以6个入球领先射手榜，每90分钟入球更高达2.7球，效率惊人，真正做到于闲庭信步间置对手于死地。近期美国正受热浪侵袭，天气炎热下，节奏慢的赛事对更有利其发挥，加上今仗正好在其所属球会的主场举行，占尽天时地利。

佛得角只能继续退守

人口不及观塘区的佛得角，今届凭热血防守赢得赞赏，实际上防线承受巨大压力，虽场均拦截达13.7次，但预期失球值高达4.8球，经常处于挨打状态。纵然拥有爆红的神勇门将禾仙夏曾率领球队创造奇迹守和西班牙，其后出线32强对这小国来说更如童话一般。然而面对美斯的神迹，热血的童话恐终难敌神话。马高