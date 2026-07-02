世界杯2026｜莫迪历老兵不死 克罗地亚受让笋

葡萄牙 VS 克罗地亚

Now618、616台周六早上6:00直播

推介：让球主客和 [+1] 客胜

克罗地亚一向斗志顽强，越在淘汰赛不被看好，越能踢出超水准的硬净表现。格子军团阵中老将中场莫迪历仍然以身作则，势可感染其他队友，齐于今晚世界杯32强力抗骄横的葡萄牙来犯，让球主客和开出受让一球的「客胜」开出机会不低，一于直取。

凭L组次名出线的克罗地亚，分组赛首场虽然2:4负英格兰落笔打三更，不过教练达历于次仗马上变阵4-2-3-1，更果断收起今季汉堡表现惊喜的19岁新星中坚卢卡胡斯高域，马上击败巴拿马和加纳，拨乱反正及时。始终格子军团最可靠仍是一众沙场老将，对上两届世界杯都杀入4强，尤其上届淘汰赛更于16强及8强凭互射12码淘汰日本及巴西，一扫外界对高龄主力的体能质疑。

克罗地亚的老将今届继续违反物理定律，37岁翼卫比列锡与32岁中场高华锡都已分别交出助攻，34岁中锋安迪布迪美亚对巴拿马一箭定江山，但最重要的还是精神领袖莫迪历。这位已有201顶喼帽的队长继续满场飞，上场对加纳一役不但全场有102次触球及4次创造机会属全场最多，尾段更开出精准角球助攻尼高拉华锡头槌奠胜，40岁依然体力斗志技术兼备，实在令不少后辈汗颜。

葡军主将疑轻敌

而葡萄牙虽然星光熠熠，但只能凭K组次名出线，上场闷和哥伦比亚一役，下半场竟被过气的占士洛迪古斯与祖安昆迪路一次又一次直线传送㓥穿防线，全场被24射6中，不失球乃运气使然。不过该役并无任何射中框、成功盘扭或创造机会的翼锋祖奥菲历斯，竟不知悔改并大言不惭道：「葡萄牙球迷应该放心，两场和波并不代表信心不足，我们非常有信心能击败克罗地亚。」所谓骄兵必败，如此态度实难支持，看好克罗地亚至少可保持不败，让球主客和开出受让一球的「客胜」有2.10倍，当然直取。加利李尔