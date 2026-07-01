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世界杯2026｜恃神锋脚风大顺 美国半场可赢「波」

波盘王
更新时间：08:00 2026-07-01 HKT
发布时间：08:00 2026-07-01 HKT

美国 VS 波斯尼亚
Now616、618台周四早上8:00直播
推介：半场让球 [-0.5/-1] 主胜

美国在分组赛最后一仗作大幅轮换，今场在世界杯32强战，面对连拼3场的波斯尼亚时，在体能上占极大优势。花旗鹰凭强劲主场气势，分组赛3战共入8球，并且皆能在半场前先开纪录。阵中有已入两球、冲刺力强的前锋科拿连巴洛根作开路先锋，可望强行撕破对手大门，推介半场让球半球/一球「主胜」。

回顾美国在分组赛的表现，这支东道主展现极强抢攻意识，3战皆在半场前成功取得入球，主场气势一时无两。他们首两战以4:1及2:0轻取巴拉圭与澳洲，提早锁定晋级资格。因此，主帅在最后一战对土耳其时果断收起正选，作出大幅度阵容轮换。这项部署让主力球员获得充足休息时间。在密集的赛程下，这无疑是一大优势。蓄势待发的花旗鹰，今仗势必重施故技，借着主场之利及充沛体力，一开赛便向对手后防施压，力图在半场前确立领先。

相比之下，波斯尼亚在分组赛的3战合共失掉6球，防守并不稳固。更甚者，球队需战至最后一战，才能惊险取得第3名出线资格。主力球员毫无保留地连拼3场，体能消耗极大。面对着以逸待劳的美国，疲惫的波斯尼亚防线实难抵挡对手半场的猛攻。马高

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