世界杯2026｜英格兰必主导 赢两球「刚」刚好

英格兰 VS 刚果民主共和国

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推介：波胆2:0

英格兰在今届分组赛展现出强队本色，攻守能力皆上乘。然而，上仗虽然顺利以2:0击败巴拿马，但对手全场却造成多达13次射门，反映三狮在防中迪格兰赖斯缺阵的情况下，中场的抢截力与控制力明显减弱。幸好，这名中场大将赶及在32强对阵刚果民主共和国时复出，他的归队可望重整中场屏障，有效减少对手的进攻机会，协助球队稳中求胜，推介波胆2:0。

英格兰在3场分组赛录2胜1和，无惊无险下顺利成为分组首名，反映出球队本身攻守能力皆属上乘。特别是后防线在果断弃用史东斯、改为起用马克古希后，整体防御显得更为稳定，更成功连续两仗未有失球，现时仅在右后防位置上尚存若干瑕疵。在对加纳和对巴拿马的两场赛事中，三狮军团皆能够全面掌管控球权并主导赛事节奏，在未有失球的基础下录得1胜1和的佳绩。今仗面对刚果民主共和国，英格兰的战术格局将会非常相似，同样是先确保后防稳固立于不败之地，再耐心等待胜利机会的降临。

中场核心迪格兰赖斯的缺阵与否，对英格兰的防守数据，有着决定性的影响。在对加纳的分组赛中，英军防线几乎滴水不漏，全场被射门次数仅有2次。相反，在上仗对巴拿马时，由于赖斯因伤缺阵，球队在抢截力与控制力明显下滑，导致球队防线频频受压，竟然被巴拿马造成多达13次射门。这项巨大的数据落差，证明赖斯在防线前的扫荡作用无可替代，他的复出，势必能让英格兰重新掌控中场的绝对控制权。

民主刚果守强攻弱

刚果民主共和国防守组织显得异常严密，在三场分组赛的预期失球值仅为1.8，在全数48支参赛球队中排在第5少，证明对手极难在他们身上创造出具威胁的黄金攻门机会。然而，每仗却皆有失球纪录。英军只需保持进攻耐性，势能把握对手失误一击即中。马高