世界杯2026｜反击快尽断经「墨」 厄瓜多尔「安」心捧

墨西哥 VS 厄瓜多尔

Now618、616台周三早上9:00直播

推介：主客和客胜 / 同场过关「安拿华伦西亚任何时间入球&厄瓜多尔胜」

厄瓜多尔转阵即有效果，加上本身防线星味十足，稳健可靠。阵中有老骥伏枥的射手安拿华伦西亚随时发难，势于明早32强一举击败未受考验的墨西哥，主客和客胜已十分值博，同场过关的「安拿华伦西亚任何时间入球&厄瓜多尔胜」更是扒冷客恩物。

于E组凭最佳第3名名额出线的厄瓜多尔，虽然要靠第3场分组赛2:1反胜笃定出线的德国才够分晋级32强，然而除对手寓赛于操外，厄军排出的4-4-2阵式亦比首两仗进取，全场争取到7射3中并有预期入球值1.27，一洗此前两仗一球不入的颓风，攻势明显更锐利。再者，厄瓜多尔本身就是一支以防守著称的球队，外围赛18场仅失5球极度稳固，防线更有威廉柏曹及轩卡派尔等冠军级人马，在淘汰赛不能先失球的原则下，自然值得看高一线。

而厄瓜多尔要自2006年后再闯16强，必继续以稳中求胜策略应战，故此有见血封喉的杀手十分重要，相信老将安拿华伦西亚可担此重任。这位36岁射手虽然今届仍未开斋，不过3场合共10次起脚6度中目标，准绳度甚高，值得留意当中有9次属禁区内攻门，同时凭1.77米的身高可以有52.2%的空中争夺成功率，捕捉攻门机会嗅觉灵敏，随时杀对手一个措手不及。

墨西哥淘汰赛未尝一胜

至于主办国之一的墨西哥虽然在A组3战全胜晋级，其间更一球不失，然而这些数据欠说服力，皆因对手绝对不强，不但未能产出最佳第3名球队，连已3届缺席决赛周的南非都可凭次名出线，已可见此组整体实力之低。再者，墨西哥近8届世界杯有7次成功从分组赛出线，但悉数未能在淘汰赛赢波，故今次虽有主场之利，但压力亦十分沉重，或难以发挥百分百水准。主客和客胜有3.6倍已十分值博，同场过关的「安拿华伦西亚任何时间入球&厄瓜多尔胜」更有7.25倍分头和味，进取者不妨考虑小注。加利李尔